श्रेयस अय्यर की डांसर सिस्टर से मिलिए
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की बहन का नाम श्रेष्ठा है और वे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डांसर हैं।
उम्र में छोटी
श्रेष्ठा को इंस्टाग्राम पर 2 लाख से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं। वे अक्सर स्टेडियम पहुंचकर श्रेयस और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए भी नजर आती रहती हैं।
जमकर चीयर
श्रेष्ठा के सोशल मीडिया प्रोफाइल देखेंगे तो एक से एक बेहतरीन डांस वीडियो देखने को मिलेंगे।
एक से बढ़कर एक
फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। श्रेष्ठा पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।
दिखती हैं स्टाइलिश
श्रेयस अय्यर की सिस्टर खूबसूरती और ग्लैमर के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस को टक्कर देती नजर आती हैं।
देती हैं टक्कर
श्रेष्ठा की फिटनेस भी देखते ही बनती है। ऐसा हो भी क्यों न वे जिम में जमकर वर्कआउट जो करती हैं।
हर लुक परफेक्ट
श्रेष्ठा मुंबई में रहती हैं और पढ़ाई खत्म कर चुकी हैं। क्रिकेटर की बहन को जानवरों से काफी लगाव है।
जानवरों से लगाव
श्रेष्ठा अय्यर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें दोस्तों संग घूमना-फिरना और पार्टी करना काफी पसंद है।
पार्टी लवर
टीम इंडिया के क्रिकेटर की बहन अभी कुंवारी हैं और पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर ही रखना पसंद करती हैं।
पर्सनल लाइफ
