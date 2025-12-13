By Mohit
PUBLISHED Dec 13, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
अर्शदीप सिंह की सिस्टर से मिलिए
भारतीय तेज गेंदबाज
अर्शदीप
सिंह खेल के अलावा
पर्सनल
लाइफ
के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।
पर्सनल
लाइफ
Source: Insta
अर्शदीप
सिंह का एक बड़ा भाई और एक
सिस्टर
भी है। आज हम आपको
अर्शदीप
की
सिस्टर
से मिलवा रहे हैं।
तीन भाई बहन
Source: Insta
अर्शदीप
की
सिस्टर
का नाम
गुरलीन
है और वे बला की खूबसूरत और
ग्लैमरस
हैं।
खूबसूरत और
ग्लैमरस
Source: Insta
गुरलीन
ने इसी साल जनवरी में शादी कर ली थी।
सिस्टर
की शादी
फंक्शन
में
अर्शदीप
इस लुक में नजर आए थे।
शादी लुक
Source: Insta
आपको बता दें कि बीते महीने ही
अर्शदीप
ने
लग्जरी
कार खरीदी थी। इस दौरान
सिस्टर
भी जमकर
सेलिब्रेट
करती नजर आई थीं।
कार के आगे
Source: Insta
अर्शदीप
सिस्टर
गुरलीन
के साथ
स्पेशल
बॉन्ड
शेयर करते हैं जो कि तस्वीरों में साफ नजर भी आता है।
स्पेशल
बॉन्ड
Source: Insta
गुरलीन
फिटनेस
के मामले में काफी आगे नजर आती हैं। वे
लाइमलाइट
से दूर ही रहना पसंद करती हैं।
लाइमलाइट
से दूर
Source: Insta
गुरलीन
अक्सर
स्टेडियम पहुंचकर भाई और उनकी टीम को जमकर
चीयर
करते हुए नजर आती रहती हैं।
जमकर चीयर
Insta: jessdaviess
अर्शदीप
को जब भी खेल से फुर्सत मिलती है तो ज्यादा से ज्यादा समय
फैमिली
संग व्यतीत करने की कोशिश करते हैं।
फुर्सत मिलते ही
Source: Insta
क्रिकेटर संग सारा
तेंदुलकर
ने की जमकर कसरत
Click Here