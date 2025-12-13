By Mohit
अर्शदीप सिंह की सिस्टर से मिलिए

भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेल के अलावा पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।

पर्सनल लाइफ

Source: Insta

अर्शदीप सिंह का एक बड़ा भाई और एक सिस्टर भी है। आज हम आपको अर्शदीप की सिस्टर से मिलवा रहे हैं।

तीन भाई बहन

Source: Insta

अर्शदीप की सिस्टर का नाम गुरलीन है और वे बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

Source: Insta

गुरलीन ने इसी साल जनवरी में शादी कर ली थी। सिस्टर की शादी फंक्शन में अर्शदीप इस लुक में नजर आए थे।

शादी लुक

Source: Insta

आपको बता दें कि बीते महीने ही अर्शदीप ने लग्जरी कार खरीदी थी। इस दौरान सिस्टर भी जमकर सेलिब्रेट करती नजर आई थीं।

कार के आगे

Source: Insta

अर्शदीप सिस्टर गुरलीन के साथ स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं जो कि तस्वीरों में साफ नजर भी आता है।

स्पेशल बॉन्ड

Source: Insta

गुरलीन फिटनेस के मामले में काफी आगे नजर आती हैं। वे लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद करती हैं।

लाइमलाइट से दूर

Source: Insta

गुरलीन अक्सर स्टेडियम पहुंचकर भाई और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।

जमकर चीयर

Insta: jessdaviess

अर्शदीप को जब भी खेल से फुर्सत मिलती है तो ज्यादा से ज्यादा समय फैमिली संग व्यतीत करने की कोशिश करते हैं।

फुर्सत मिलते ही

Source: Insta

