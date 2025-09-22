By Mohit
अभिषेक शर्मा की डॉक्टर बहन से मिलिए
भारतीय युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा
ने एशिया कप के सुपर-4 मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 74 रन की पारी खेली।
74 रन की पारी
दुबई
स्टेडियम
में अभिषेक शर्मा का परिवार भी पहुंचा हुआ था। अभिषेक की बहन कोमल ने मैच के बाद एक
न्यूजी
एजेंसी से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे जल्द शतक भी जड़ेंगे।
शतक की उम्मीद
कोमल ने कहा
'
वे '
मैन
ऑफ द मैच' बने, लेकिन अब उनके शतक का इंतजार है और मुझे पूरा विश्वास
है
।
'
शतक का इंतजार
आपको बता दें कि
फैन्स
कोमल को अभिषेक शर्मा का
'
लकी
चार्म
'
मानते हैं।
लकी चार्म
कोमल जब-जब स्टेडियम में मौजूद रहती हैं तो अभिषेक लंबी-लंबी पारी खेलते हैं।
मौजूद रहती हैं
कोमल की हाल में शादी हुई है। अभिषेक की बहन पेशे से डॉक्टर हैं।
पेशे से डॉक्टर
अभिषेक अपने बहन के साथ दोस्त की तरह रहते हैं। कोमल भी भाई के साथ जमकर मस्ती करती हैं।
जमकर मस्ती
अभिषेको
जब क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे बहन और दोस्तों संग अलग-अलग जगहों पर घूमना-फिरना पसंद करते हैं।
फुर्सत मिलते ही
कोमल
फैशन
और खूबसूरती के मामले में हर किसी को टक्कर देती नजर आती हैं। वे अपनी
फिटनेस
पर भी खासा ध्यान देती हैं।
देती हैं टक्कर
