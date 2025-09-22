By Mohit
PUBLISHED Sep 22, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

अभिषेक शर्मा की डॉक्टर बहन से मिलिए

भारतीय युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एशिया कप के सुपर-4 मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 74 रन की पारी खेली।

74 रन की पारी

Source: Insta

दुबई स्टेडियम में अभिषेक शर्मा का परिवार भी पहुंचा हुआ था। अभिषेक की बहन कोमल ने मैच के बाद एक न्यूजी एजेंसी से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे जल्द शतक भी जड़ेंगे।

शतक की उम्मीद

Source: Insta

 कोमल ने कहा 'वे 'मैन ऑफ द मैच' बने, लेकिन अब उनके शतक का इंतजार है और मुझे पूरा विश्वास है'

शतक का इंतजार 

Source: Insta

आपको बता दें कि फैन्स कोमल को अभिषेक शर्मा का 'लकी चार्म' मानते हैं।

लकी चार्म

Source: Insta

कोमल जब-जब स्टेडियम में मौजूद रहती हैं तो अभिषेक लंबी-लंबी पारी खेलते हैं।

मौजूद रहती हैं

Source: Insta

कोमल की हाल में शादी हुई है। अभिषेक की बहन पेशे से डॉक्टर हैं।

पेशे से डॉक्टर

Source: Insta

अभिषेक अपने बहन के साथ दोस्त की तरह रहते हैं। कोमल भी भाई के साथ जमकर मस्ती करती हैं।

जमकर मस्ती

Source: Insta

अभिषेको जब क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे बहन और दोस्तों संग अलग-अलग जगहों पर घूमना-फिरना पसंद करते हैं।

फुर्सत मिलते ही

Source: Insta

कोमल फैशन और खूबसूरती के मामले में हर किसी को टक्कर देती नजर आती हैं। वे अपनी फिटनेस पर भी खासा ध्यान देती हैं।

देती हैं टक्कर

Source: Insta

