IAS अधिकारी रोहिणी सिंधुरी से मिलिए
रोहिणी सिंधुरी कर्नाटक कैडर 2009 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। रोहिणी की गिनती देश की सबसे तेज-तर्रार अधिकारी के तौर पर होती है।
रोहिणी लुक्स और स्टाइल के मामले में भी काफी आगे नजर आती हैं। वे मूल रूप से आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं।
30 मई 1984 को जन्मीं रोहिणी ने यूपीएससी एग्जाम में ऑल इंडिया 43वीं रैंक हासिल की थी।
रोहिणी के पति सुधीर रेड्डी भी सरकारी नौकरी में हैं। वे पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं।
वे दो बच्चों की मां हैं। रोहिणी सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हैं।
आईएएस ट्रेंनिंग पूरी करने के बाद रोहिणी को पहली पोस्टिंग बतौर असिस्टेंट कमिश्नर मिली थी।
एजुकेशन की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहिणी ने हैदराबाद स्थित जेएनटीयू से बीटेक की डिग्री हासिल की हुई है।
मीडिया रिपोर्ट् के मुताबिक रोहिणी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से हासिल की थी।
मौजूदा समय में वे कर्नाटक सरकार में जिला प्रभारी सचिव एवं श्रम विभाग की सचिव पद पर हैं।
