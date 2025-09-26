By Mohit
IAS अधिकारी नेहा ब्याडवाल से मिलिए
IAS
अधिकारी नेहा
ब्याडवाल
की सफलता की
कहानी
हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने
यूपीएससी
एग्जाम
क्लीयर
करने के लिए तीन साल तक
स्मार्टफोन
ही इस्तेमाल नहीं किया।
प्रेरणादायक
सीनियर
इनकम टैक्स
ऑफिसर
श्रवण कुमार की बेटी नेहा का जन्म जयपुर में हुआ मगर छत्तीसगढ़ में बड़ी हुईं।
पिता भी सफल
नेहा ने साल 2021 में
यूपीएससी
सिविल सर्विस
एग्जाम
को
क्लीयर
किया था।
एग्जाम
से पहले नेहा ने अपनी पढ़ाई में मामूली बदलाव किए थे।
मामूली बदलाव
नेहा ने 2021 से पहले भी
यूपीएससी
एग्जाम
दिए थे मगर उन्हें सफलता हाथ नहीं लग रही थी। ऐसे में उन्होंने एक मामूली बदलाव किया।
2021 में सफलता
ये बदलाव था
सोशल
मीडिया से खुद को पूरी तरह से दूर कर लेना।
रिपोर्ट्स
के मुताबिक नेहा ने करीब 3 साल तक
स्मार्टफोन
का इस्तेमाल नहीं किया।
पूरी तरह से दूर
यही नहीं नेहा ने खुद को पढ़ाई में इतना झोंक दिया की दोस्तों और परिवार से भी दूरी बना ली थी।
दोस्तों और परिवार
नेहा ने जो ठाना उसे करके भी दिखाया। पढ़ाई की और फिर
एग्जाम
क्लीयर
किया जिसमें उनकी
ऑल
इंडिया
रैंक
569 थी।
इतनी रैंक पाई
नेहा ने
एग्जाम
में 960 अंक हासिल किए थे तो वहीं इंटरव्यू में उन्हें 151 अंक हासिल हुए थे।
इतने अंक
आपको बता दें कि ने
महज
24 साल की उम्र में
IAS
बनने का सपना पूरा कर लिया था।
24 की उम्र में ही
बिना
कोचिंग
IPS
अंशिका
ने
UPSC
में हासिल की थी इतनी
रैंक
