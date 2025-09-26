IAS अधिकारी नेहा ब्याडवाल से मिलिए

IAS

अधिकारी नेहा

ब्याडवाल

की सफलता की

कहानी

हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने

यूपीएससी

एग्जाम

क्लीयर

करने के लिए तीन साल तक

स्मार्टफोन

ही इस्तेमाल नहीं किया।