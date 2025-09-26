By Mohit
PUBLISHED Sep 26, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

IAS अधिकारी नेहा ब्याडवाल से मिलिए

IAS अधिकारी नेहा ब्याडवाल की सफलता की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्लीयर करने के लिए तीन साल तक स्मार्टफोन ही इस्तेमाल नहीं किया।

प्रेरणादायक 

Photo: Nehabyadwal/Insta

सीनियर इनकम टैक्स ऑफिसर श्रवण कुमार की बेटी नेहा का जन्म जयपुर में हुआ मगर छत्तीसगढ़ में बड़ी हुईं।

पिता भी सफल

Photo: Nehabyadwal/Insta

नेहा ने साल 2021 में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को क्लीयर किया था। एग्जाम से पहले नेहा ने अपनी पढ़ाई में मामूली बदलाव किए थे।

मामूली बदलाव

Photo: Nehabyadwal/Insta

नेहा ने 2021 से पहले भी यूपीएससी एग्जाम दिए थे मगर उन्हें सफलता हाथ नहीं लग रही थी। ऐसे में उन्होंने एक मामूली बदलाव किया।

2021 में सफलता

Photo: Nehabyadwal/Insta

ये बदलाव था सोशल मीडिया से खुद को पूरी तरह से दूर कर लेना। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेहा ने करीब 3 साल तक स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं किया।

पूरी तरह से दूर

Photo: Nehabyadwal/Insta

यही नहीं नेहा ने खुद को पढ़ाई में इतना झोंक दिया की दोस्तों और परिवार से भी दूरी बना ली थी।

दोस्तों और परिवार

Photo: Nehabyadwal/Insta

नेहा ने जो ठाना उसे करके भी दिखाया। पढ़ाई की और फिर एग्जाम क्लीयर किया जिसमें उनकी ऑल इंडिया रैंक 569 थी।

इतनी रैंक पाई

Photo: Nehabyadwal/Insta

नेहा ने एग्जाम में 960 अंक हासिल किए थे तो वहीं इंटरव्यू में उन्हें 151 अंक हासिल हुए थे।

इतने अंक

Photo: Nehabyadwal/Insta

आपको बता दें कि ने महज 24 साल की उम्र में IAS बनने का सपना पूरा कर लिया था।

24 की उम्र में ही

Video: Nehabyadwal/Insta

बिना कोचिंग IPS अंशिका ने UPSC में हासिल की थी इतनी रैंक

 Click Here