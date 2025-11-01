By Mohit
अरुणाचल की बॉडी बिल्डर हिलांग से मिलिए
अरुणाचल प्रदेश की हिलांग याजिक की गिनती देश की सबसे सफल महिला बॉडीबिल्डर में की जाती है।
हिलांग कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी हैं। इसी साल जून में 15वें साउथ एशियन बॉडीबिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता था।
वे अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला एथलीट भी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल हासिल किया।
हिलांग पहली बार लाइमलाइट में तब आईं जब एशियन बॉडीबिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में उनका चयन हुआ था।
इसके अलावा, वे 15वीं डब्ल्यूबीपीएफ वर्ल्ड बॉडीबिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भी हिस्सा ले चुकी हैं।
हिलांग की ये सभी उपलब्धि दिखाती हैं कि सही ट्रेनिंग, समर्पण और आत्मविश्वास से कोई भी सीमाओं को पार कर सकता है।
25 वर्षीय इस एथलीट का जन्म कुरुंग कुमेय में हुआ था। वे अपनी मेहनत के जरिए नॉर्थ ईस्ट का नाम रोशन कर रही हैं।
सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हिलांग बतौर फिटनेस मॉडल भी काम करती हैं।
लुक्स और फैशन के मामले में तो वे बॉलीवुड एक्ट्रेस को टक्कर देती नजर आती हैं।
हिलांग को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने निकल जाती हैं।
