गौतम अडाणी की बड़ी और छोटी बहू से मिलिए
उद्योगपति गौतम
अडाणी
को
हिंडनबर्ग
केस में
SEBI
की
क्लीनचिट
मिल गई है।
अडाणी
ग्रुप पर
मनी
लॉन्ड्रिंग
के आरोप थे। ऐसे में वे एकबार फिर चर्चा में हैं।
क्लीनचिट
मिल गई
आज हम आपको गौतम
अडाणी
की दोनों बहू से मिलवा रहे हैं जो कि काफी
ग्लैमरस
और खूबसूरत हैं।
ग्लैमरस
और खूबसूरत
आपको बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर
कारोबारियों
में
से एक गौतम
अडाणी
के दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम
करन
और छोटे बेटे का नाम जीत
अडाणी
है।
दो बेटों के पिता
करन
की
वाइफ
का नाम परिधि है जो कि जाने-माने
कार्पोरेट
वकील
सिरिल
श्रॉफ
की बेटी हैं।
बड़ी बहू
गौतम के छोटे बेटे जीत की
वाइफ
का नाम
दिवा
शाह है। इस
कपल
ने फरवरी 2025 में शादी की है।
जीत की
वाइफ
ये शादी जैन और गुजराती परंपराओं में संपन्न हुई थी। आपको बता दें कि
दिवा
हीरा व्यापारी
जैमिन
शाह की बेटी हैं।
हीरा व्यापारी की बेटी
जीत
अडानी
वर्तमान में
अडानी
एयरपोर्ट्स
के डायरेक्टर हैं। ये कंपनी एयरपोर्ट
बिजनेस
का संचालन करती है।
बिजनेस
का संचालन
गौतम
अडाणी
की दोनों बहू
लाइमलाइट
से दूर रहती हैं और बेहद सादगी में रहना पसंद करती हैं।
लाइमलाइट
से दूर
उद्योगपति गौतम
अडाणी
की
वाइफ
की बात करें तो उनका नाम प्रीति है और वे पेशे से
डेंटिस्ट
रही हैं।
गौतम की वाइफ
