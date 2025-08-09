By Mohit
PUBLISHED August 9, 2025
LIVE HINDUSTAN
World
डोनाल्ड ट्रंप की नातिन अरबेला से मिलिए
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों भारत के खिलाफ ट्रैरिफ को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है।
टैरिफ
Photo: Ivanka/Insta
ऐसे में हर कोई ट्रंप के बारे में जमकर चर्चा कर रहा है। ट्रंप तो चर्चा में रहते ही हैं मगर उनकी फैमिली भी कम पॉपुलर नहीं।
कम पॉपुलर नहीं
Photo: Ivanka/Insta
आज हम आपको ट्रंप की बेटी इवांका की बेटी अरबेला से मिलवा रहे हैं।
अरबेला
Photo: Ivanka/Insta
ट्रंप की नातिन अरबेला की उम्र 14 साल है। स्टाइल के मामले में वे हॉलीवुड के स्टार किड्स को टक्कर देती नजर आती हैं।
देती हैं टक्कर
Photo: Ivanka/Insta
उम्र में छोटी अरबेला जहां भी जाती हैं अपने क्यूट और स्टाइलिश अंदाज से सभी का ध्यान खींच लेती हैं।
क्यूट और स्टाइलिश
Photo: Ivanka/Insta
जितनी खूबसूरत इवांका हैं उतनी ही खूबसूरत और क्यूट अरबेला भी हैं।
मां की तरह
Photo: Ivanka/Insta
43 वर्षीय इवांका अक्सर बेटी अरबेला की तस्वीरें और वीडियोज अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करती रहती हैं।
करती हैं शेयर
Photo: Ivanka/Insta
जींस, टीशर्ट हो या फिर वन पीस ड्रेस अरबेला को ये अच्छे से पता है कि फैशन ट्रेंड को कैसे फॉलो करना है।
फैशन ट्रेंड
Photo: Ivanka/Insta
आपको बता दें कि अरबेला का जन्म न्यूयॉर्क सिटी में 17 जुलाई 2011 में हुआ था।
2011 में जन्मीं
Photo: Ivanka/Insta
आपको बता दें कि अरबेला के दो छोटे भाई भी हैं जिनके नाम जोसेफ और थिओडोर जेम्स हैं।
दो छोटे भाई
Photo: Ivanka/Insta
गौतम गंभीर का परिवार 10 तस्वीरों में देखिए
Click Here