डोनाल्ड ट्रंप की नातिन अरबेला से मिलिए

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों भारत के खिलाफ ट्रैरिफ को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है।

ऐसे में हर कोई ट्रंप के बारे में जमकर चर्चा कर रहा है। ट्रंप तो चर्चा में रहते ही हैं मगर उनकी फैमिली भी कम पॉपुलर नहीं।

आज हम आपको ट्रंप की बेटी इवांका की बेटी अरबेला से मिलवा रहे हैं।

ट्रंप की नातिन अरबेला की उम्र 14 साल है। स्टाइल के मामले में वे हॉलीवुड के स्टार किड्स को टक्कर देती नजर आती हैं।

उम्र में छोटी अरबेला जहां भी जाती हैं अपने क्यूट और स्टाइलिश अंदाज से सभी का ध्यान खींच लेती हैं।

जितनी खूबसूरत इवांका हैं उतनी ही खूबसूरत और क्यूट अरबेला भी हैं।

43 वर्षीय इवांका अक्सर बेटी अरबेला की तस्वीरें और वीडियोज अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करती रहती हैं।

जींस, टीशर्ट हो या फिर वन पीस ड्रेस अरबेला को ये अच्छे से पता है कि फैशन ट्रेंड को कैसे फॉलो करना है।

आपको बता दें कि अरबेला का जन्म न्यूयॉर्क सिटी में 17 जुलाई 2011 में हुआ था।

आपको बता दें कि अरबेला के दो छोटे भाई भी हैं जिनके नाम जोसेफ और थिओडोर जेम्स हैं।

