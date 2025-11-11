By Mohit
स्पोर्ट्स प्रेसेंटर सागरिका से मिलिए
स्पोर्ट्स प्रेसेंटर सागरिका छेत्री बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं। सागरिका सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और अपनी ग्लैमरस तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं।
ग्लैमरस
सागरिका बतौर क्रिकेट प्रेजेंटर अपनी अलग पहचान बनाने में जुटी हैं। वे बतौर एक्ट्रेस भी काम करती हैं।
कर रहीं मेहनत
वे पॉन्ड्स फेमिना मिस इंडिया कोलकाता 2013 की विजेता रह चुकी हैं।
ब्यूटी टाइटल
मैदान पर चुलबुले अंदाज के जरिए क्रिकेटर्स से बातचीत कर दर्शकों का खूब मनोरंजन करती हैं।
खूब मनोरंजन
फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। मैदान पर एक से बढ़कर एक स्टाइलिश लुक में नजर आती हैं।
स्टाइलिश लुक
सागरिका की फिटनेस भी बेमिसाल है। उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।
बेहद फिट
वे जिम में हर दिन जमकर मेहनत करती हैं। सागरिका कई टी-20 लीग में अपनी एंकरिंग का जलवा बिखेर चुकी हैं।
जमकर मेहनत
सागरिका भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की फैन हैं। एक मैच में वे कोहली के नाम की जर्सी पहने हुए नजर आई थीं।
कोहली की फैन
सागरिका के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमने-फिरने और पार्टी करने का काफी शौक है।
घूमने की शौकीन
