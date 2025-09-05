By Mohit
WWE की खूबसूरत महिला होस्ट कैथी से मिलिए
वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट (WWE) की होस्ट कैथी कैली बेहद ही खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।
कैथी लुक्स के मामले में हर किसी को टक्कर देती नजर आती हैं। वे सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं।
रेसलर संग बेहद ही चुलबुले अंदाज में बातचीत करने वाली कैथी सोशल मीडिया काफी एक्टिव हैं और अक्सर ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।
कैथी को इंस्टाग्राम पर करीब 1 मिलियन यूजर्स फॉलो करते हैं। वे अक्सर अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं जिन्हें यूजर्स काफी पसंद भी करते हैं।
अपनी फिटनेस पर खासा ध्यान देने वाली कैथी पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।
कैथी बतौर होस्ट वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट (WWE) के अलग-अलग इवेंट्स को कवर कर चुकी हैं।
आपको बता दें कि कैथी ने साल 2016 में WWE ज्वॉइन किया थ। वे WWE हॉल ऑफ फेम के रेड कार्पेट कवरेज का भी प्रमुख हिस्सा रही हैं।
कैथी की एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने लोयोला यूनिवर्सिटी शिकागो से पत्रकारिता में डिग्री हासिल की हुई है।
आपको बता दें कि कैथी शो होस्ट करने के अलावा बतौर एक्ट्रेस और मॉडल भी काम करती हैं।
कैथी घूमने-फिरने की शौकीन हैं। उन्हें जब भी काम से फुर्सत मिलती है तो वे दोस्तों संग अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने निकल पड़ती हैं।
