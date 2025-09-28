By Deepali Srivastava
बॉबी देओल की वाइफ और बेटों से मिलिए

एक्टर बॉबी देओल सुपरस्टार धर्मेंद्र के छोटे बेटे हैं। उनका असली नाम विजय सिंह देओल है। फिल्मों में आने पर उन्होंने नाम बॉबी रखा।

बॉबी देओल

बॉबी देओल के परिवार की बात करें तो उनकी फैमिली में वाइफ तान्या, दो बेटे हैं। सभी लोग लाइमलाइट से थोड़ा दूर रहते हैं।

परिवार में कौन-कौन

बॉबी ने तान्या से साल 1996 में शादी की थी। दोनों की लव मैरिज थी। इटली के एक रेस्तरां में बॉबी ने तान्या को देखा था।

तान्या देओल

तान्या सक्सेसफुल बिजनेसवुमेन हैं। वह डेकोर और फर्नीचर ब्रांड चलाती हैं। वह लाइमलाइट में रहना खास पसंद नहीं करतीं।

क्या करती हैं

तान्या-बॉबी की जोड़ी बेहद क्यूट है। दोनों एक दूसरे को हर सपोर्ट करते नजर आते हैं। 

क्यूट केमिस्ट्री

दो बेटे

बॉबी और तान्या के दो बेटे हैं- आर्यमान और धरम। दोनों बड़े हो चुके हैं और अब पापा की राह पर चलने को तैयार है।

आर्यमान

आर्यमान ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। उन्होंने स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस से अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है।

डेब्यू का इंतजार

बैड्स ऑफ बॉलीवुड की स्क्रीनिंग पर आर्यमान को लोगों ने देखा था। अब फैंस को उनके डेब्यू का बेसब्री से इंतजार है।

धरम

बॉबी देओल के छोटे बेटे धरम फिलहाल अभी अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं। उनका नाम दादा जी से इंस्पायर है।

