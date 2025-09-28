By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 28, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
बॉबी देओल की वाइफ और बेटों से मिलिए
एक्टर बॉबी देओल सुपरस्टार धर्मेंद्र के छोटे बेटे हैं। उनका असली नाम विजय सिंह देओल है। फिल्मों में आने पर उन्होंने नाम बॉबी रखा।
बॉबी देओल
Instagram: bobbydeol
बॉबी देओल के परिवार की बात करें तो उनकी फैमिली में वाइफ तान्या, दो बेटे हैं। सभी लोग लाइमलाइट से थोड़ा दूर रहते हैं।
परिवार में कौन-कौन
Instagram: bobbydeol
बॉबी ने तान्या से साल 1996 में शादी की थी। दोनों की लव मैरिज थी। इटली के एक रेस्तरां में बॉबी ने तान्या को देखा था।
तान्या देओल
Instagram: bobbydeol
तान्या सक्सेसफुल बिजनेसवुमेन हैं। वह डेकोर और फर्नीचर ब्रांड चलाती हैं। वह लाइमलाइट में रहना खास पसंद नहीं करतीं।
क्या करती हैं
Instagram: bobbydeol
तान्या-बॉबी की जोड़ी बेहद क्यूट है। दोनों एक दूसरे को हर सपोर्ट करते नजर आते हैं।
क्यूट केमिस्ट्री
Instagram: bobbydeol
दो बेटे
बॉबी और तान्या के दो बेटे हैं- आर्यमान और धरम। दोनों बड़े हो चुके हैं और अब पापा की राह पर चलने को तैयार है।
Instagram: bobbydeol
आर्यमान
आर्यमान ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। उन्होंने स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस से अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है।
Instagram: aryamandeol
डेब्यू का इंतजार
Instagram: aryamandeol
बैड्स ऑफ बॉलीवुड की स्क्रीनिंग पर आर्यमान को लोगों ने देखा था। अब फैंस को उनके डेब्यू का बेसब्री से इंतजार है।
धरम
बॉबी देओल के छोटे बेटे धरम फिलहाल अभी अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं। उनका नाम दादा जी से इंस्पायर है।
उसके कमरे में अलग-अलग मर्द आते…मीना कुमारी को पति कमाल अमरोही ने बताया था बेवफा, धर्मेंद्र ने भी किया इस्तेमाल
Click Here