By Mohit
PUBLISHED Sep 6, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
उत्तराखंड के पूर्व CM की बेटी से मिलिए
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि काफी खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।
खूबसूरत और ग्लैमरस
Source: Insta
आरुषि अक्सर अपने ग्लैमरस अंदाज के वजह से चर्चा में रहती हैं। वे पेशे से एक्ट्रेस और मॉडल हैं।
ये है पेशा
Source: Insta
पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी फिल्म मेकिंग में भी माहिर हैं। उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर 'कफल' सीरीज में काम किया है।
फिल्म मेकिंग
Source: Insta
वे सोशल वर्क भी करती हैं। आरुषि 'स्पर्श गंगा' एनजीओ की को-फाउंडर भी हैं।
सोशल वर्क भी
Source: Insta
आरुषि टी-सीरीज की एल्बम 'वफा ना रास आई' गाने के जरिए काफी मशहूर हुईं।
मिली पहचान
Source: Insta
आरुषि का मानना है कि वे सोसायटी के लिए कुछ करना चाहती हैं। ऐसे में उन्हें पॉलिटिक्स के जरिए ये करना पड़े तो वे इसके लिए भी तैयार हैं।
सोसायटी के लिए
Source: Insta
सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव आरुषि को इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं।
इतने फॉलोअर्स
Source: Insta
पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी कान फिल्म फेस्टिवल 2025 में कुछ इस बेहद ही खूबसूरत अंदाज में नजर आई थीं।
कान फिल्म फेस्टिवल
Source: Insta
वेस्टर्न हो या फिर एथनिक आरुषि हर लुक में काफी खूबसूरत लगती हैं। साड़ी में तो उनका ग्लैमरस अंदाज देखते ही बनता है।
हर लुक बेमिसाल
Source: Insta
अपनी फिटनेस पर खासा ध्यान देने वाली आरुषि हर दिन जिम में जमकर पसीना बहाती हैं।
कड़ी मेहनत
Source: Insta
