By Deepali Srivastava
PUBLISHED November 30, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Entertainment

80-90 दशक में मीनाक्षी शेषाद्रि को कहा जाता था हुस्नपरी, देखें सुंदर तस्वीरें

80-90 दशक की सुंदर हीरोइन मिनाक्षी शेषाद्री को बॉलीवुड की दामिनी कहा जाता था। उनके करियर के लिए ये फिल्म मील का पत्थर साबित हुई थी।

बॉलीवुड की दामिनी

Instagram: MeenakshiSeshadrifc

मीनाक्षी शेषाद्रि की खूबसूरती और अभिनय के चर्चे हर किसी के जुबां पर रहते थे। हर डायरेक्टर उनके संग काम करना चाहता था। वह टॉप की एक्ट्रेस थीं।

मीनाक्षी शेषाद्रि

Instagram: MeenakshiSeshadrifc

मीनाक्षी शेषाद्रि का जन्म 16 नवंबर 1963 को झारखंड के सिंदरी में एक तमिल परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह डांस में माहिर थीं और उन्हें कई कलाएं आती थीं।

जन्म

Instagram: MeenakshiSeshadrifc

महज 17 साल की उम्र में मीनाक्षी शेषाद्रि ने मिस इंडिया का खिताब जीता था। इसके बाद ही उन्होंने एक्टिंग की राह पकड़ ली। उन्हें अभिनय में रुचि थी।

जीता खिताब

Instagram: MeenakshiSeshadrifc

मीनाक्षी ने 1983 में मनोज कुमार के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'पेंटर बाबू' से करियर की शुरुआत की थी। लेकिन ये फिल्म खास नहीं चली और उन्हें पहचान नहीं मिली।

डेब्यू

Instagram: MeenakshiSeshadrifc

दमदार रोल

फिल्म दामिनी में उन्होंने लीड रोल निभाया और फिल्म हिट हुई। इसके बाद हीरो, घातक, घायल, तूफान, परिवार जैसी अच्छी फिल्मों में काम किया।

Instagram: MeenakshiSeshadrifc

छोड़ी इंडस्ट्री

दामिनी के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने मीनाक्षी को प्रपोज कर दिया और उन्होंने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री को भी अलविदा कह दिया।

Instagram: MeenakshiSeshadrifc

बैंकर से शादी

फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद मीनाक्षी ने बैंकर हरीश मैसूर से शादी कर ली। वह परिवार के साथ टेक्सास में रहने लगीं। उनके दो बच्चे- केंद्रा और जोश हैं।

Instagram: MeenakshiSeshadrifc

कमबैक

अब मीनाक्षी फिर से मुंबई आ गई हैं और फिल्मों में वापसी करने का मन बना रही हैं। वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं।

Instagram: MeenakshiSeshadrifc

