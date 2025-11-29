By Deepali Srivastava
PUBLISHED November 30, 2025
80-90 दशक में मीनाक्षी शेषाद्रि को कहा जाता था हुस्नपरी, देखें सुंदर तस्वीरें
80-90 दशक की सुंदर हीरोइन मिनाक्षी शेषाद्री को बॉलीवुड की दामिनी कहा जाता था। उनके करियर के लिए ये फिल्म मील का पत्थर साबित हुई थी।
बॉलीवुड की दामिनी
Instagram: MeenakshiSeshadrifc
मीनाक्षी शेषाद्रि की खूबसूरती और अभिनय के चर्चे हर किसी के जुबां पर रहते थे। हर डायरेक्टर उनके संग काम करना चाहता था। वह टॉप की एक्ट्रेस थीं।
मीनाक्षी शेषाद्रि
Instagram: MeenakshiSeshadrifc
मीनाक्षी शेषाद्रि का जन्म 16 नवंबर 1963 को झारखंड के सिंदरी में एक तमिल परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह डांस में माहिर थीं और उन्हें कई कलाएं आती थीं।
जन्म
Instagram: MeenakshiSeshadrifc
महज 17 साल की उम्र में मीनाक्षी शेषाद्रि ने मिस इंडिया का खिताब जीता था। इसके बाद ही उन्होंने एक्टिंग की राह पकड़ ली। उन्हें अभिनय में रुचि थी।
जीता खिताब
Instagram: MeenakshiSeshadrifc
मीनाक्षी ने 1983 में मनोज कुमार के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'पेंटर बाबू' से करियर की शुरुआत की थी। लेकिन ये फिल्म खास नहीं चली और उन्हें पहचान नहीं मिली।
डेब्यू
Instagram: MeenakshiSeshadrifc
दमदार रोल
फिल्म दामिनी में उन्होंने लीड रोल निभाया और फिल्म हिट हुई। इसके बाद हीरो, घातक, घायल, तूफान, परिवार जैसी अच्छी फिल्मों में काम किया।
Instagram: MeenakshiSeshadrifc
छोड़ी इंडस्ट्री
दामिनी के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने मीनाक्षी को प्रपोज कर दिया और उन्होंने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री को भी अलविदा कह दिया।
Instagram: MeenakshiSeshadrifc
बैंकर से शादी
फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद मीनाक्षी ने बैंकर हरीश मैसूर से शादी कर ली। वह परिवार के साथ टेक्सास में रहने लगीं। उनके दो बच्चे- केंद्रा और जोश हैं।
Instagram: MeenakshiSeshadrifc
कमबैक
अब मीनाक्षी फिर से मुंबई आ गई हैं और फिल्मों में वापसी करने का मन बना रही हैं। वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं।
Instagram: MeenakshiSeshadrifc
