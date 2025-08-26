By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 26, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

गणपति बप्पा मोरया का क्या अर्थ होता है?

गणेश चतुर्थी के दौरान 'गणपति बप्पा मोरया' का उद्घोष गूंजता है। लेकिन इस नारे का अर्थ क्या है? आइए इसकी पौराणिक और सांस्कृतिक गहराई को समझें।

गणपति बप्पा मोरया

'गणपति' का अर्थ है गणों (देवताओं के समूह) का स्वामी। गणेश जी को प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता के रूप में जाना जाता है।

गणपति का अर्थ

'बप्पा' मराठी शब्द है, जिसका अर्थ है पिता या रक्षक। यह गणेश जी के प्रति स्नेह और सम्मान को दर्शाता है, जैसे भक्त उन्हें प्यार से बुलाते हैं।

बप्पा का अर्थ

'मोरया' मराठी शब्द 'मयूरेश्वर' से लिया गया है, जो गणेश जी का एक नाम है। यह मयूर (मोर) पर सवार गणेश के रूप को दर्शाता है।

मोरया का अर्थ

कथा के अनुसार, गणेश जी ने मयूरेश्वर के रूप में दैत्य सिंधुर को हराया। महाराष्ट्र में मयूरेश्वर गणेश के मंदिर को "मोरया" के नाम से पूजा जाता है।

पौराणिक कथा

गणपति बप्पा मोरया महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का प्रमुख नारा है। यह भक्ति, उत्साह और एकता का प्रतीक है।

सांस्कृतिक महत्व

गणपति बप्पा मोरया का अर्थ है 'हे गणों के स्वामी, हमारे प्यारे पिता मयूरेश्वर, हमारी रक्षा करें।' यह भक्तों की भक्ति और प्रार्थना को व्यक्त करता है।

गणपति बप्पा मोरया का अर्थ

यह नारा गणेश चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी और अन्य गणेश पूजा के दौरान भक्तों द्वारा उत्साह के साथ बोला जाता है। यह भक्ति को और गहरा करता है।

कब और कैसे बोलें?

गणपति बप्पा मोरया गणेश जी के प्रति भक्ति, विश्वास और उत्साह का प्रतीक है। इस नारे से भक्त विघ्नहर्ता की कृपा मांगते हैं।

भक्ति का प्रतीक

यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

नोट

गणेश जी की पूजा में तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती है?

 Click Here