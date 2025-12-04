By Mohit
PUBLISHED Dec 4, 2025
Cricket
मैथ्यू हेडन की ग्लैमरस बेटी, तस्वीरें
पूर्व
ऑस्ट्रेलियाई
क्रिकेटर
मैथ्यू
हेडन
की बेटी
ग्रेस
बला की खूबसूरत और
ग्लैमरस
हैं।
बला की खूबसूरत
Source: Insta
ग्रेस
सोशल
मीडिया पर खूब
एक्टिव
हैं। वे अपनी
बोल्ड
तस्वीरें
फैन्स
के साथ शेयर करती रहती हैं।
करती हैं शेयर
Source: Insta
ग्रेस
ने
एकबार
फिर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें उनका
ग्लैमरस
अंदाज देखने को मिल रहा है।
एकबार
फिर
Source: Insta
पूर्व क्रिकेटर की बेटी
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करना जानती हैं। उनपर हर तरह का
आउटफिट
बेमिसाल लगता है।
फैशन
ट्रेंड
Source: Insta
ग्रेस
पेशे से
स्पोर्ट्स
प्रेजेंटर
और
मॉडल
हैं। वे कई क्रिकेट
लीग
में काम कर चुकी हैं।
स्पोर्ट्स
प्रेजेंटर
Source: Insta
ग्रेस
हेडन
इंडियन
प्रीमियर
लीग
में तो पिता संग बतौर
प्रेजेंटर
नजर आती रही हैं।
आईपीएल में भी
Source: Insta
पूर्व दिग्गज क्रिकेटर की बेटी को घूमने-फिरने और दोस्तों संग पार्टी करने का काफी शौक है।
पार्टी लवर
Source: Insta
ग्रेस
को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे अपने इस शौक को जरूर पूरा करती हैं।
फुर्सत मिलते ही
Source: Insta
आपको बता दें कि
ग्रेस
कई बार तो
लाइफ
पार्टनर
संग भी
रोमांटिक
जगहों पर निकल पड़ती हैं।
पार्टनर संग भी
Source: Insta
