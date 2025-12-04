By Mohit
PUBLISHED Dec 4, 2025

 Cricket

मैथ्यू हेडन की ग्लैमरस बेटी, तस्वीरें

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू हेडन की बेटी ग्रेस बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

बला की खूबसूरत

Source: Insta

ग्रेस सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं। वे अपनी बोल्ड तस्वीरें फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं।

करती हैं शेयर

Source: Insta

ग्रेस ने एकबार फिर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें उनका ग्लैमरस अंदाज देखने को मिल रहा है।

एकबार फिर

Source: Insta

पूर्व क्रिकेटर की बेटी फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।

फैशन ट्रेंड

Source: Insta

ग्रेस पेशे से स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और मॉडल हैं। वे कई क्रिकेट लीग में काम कर चुकी हैं।

स्पोर्ट्स प्रेजेंटर

Source: Insta

ग्रेस हेडन इंडियन प्रीमियर लीग में तो पिता संग बतौर प्रेजेंटर नजर आती रही हैं।

आईपीएल में भी

Source: Insta

पूर्व दिग्गज क्रिकेटर की बेटी को घूमने-फिरने और दोस्तों संग पार्टी करने का काफी शौक है।

पार्टी लवर

Source: Insta

ग्रेस को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे अपने इस शौक को जरूर पूरा करती हैं। 

फुर्सत मिलते ही

Source: Insta

आपको बता दें कि ग्रेस कई बार तो लाइफ पार्टनर संग भी रोमांटिक जगहों पर निकल पड़ती हैं।

पार्टनर संग भी

Source: Insta

