ब्रेस्ट साइज बढ़ाने के लिए इस तेल से करें मालिश, ढीले-लटके स्तन होंगे टाइट
ब्रेस्ट का परफेक्ट साइज किसी भी महिला की पर्सनालटी को आकर्षक बनाता है। अगर आपका ब्रेस्ट साइज छोटा है या फिर उनमें कसाव के लिए बादाम के तेल से मालिश करना फायदेमंद होगा।
ब्रेस्ट साइज
बादाम का तेल प्राकृतिक और सुरक्षित है। इसमें विटामिन E भरपूर, जो त्वचा को पोषण देता है। रक्त संचार बढ़ाता है, मांसपेशियां मजबूत करता है। ढीले-लटके स्तनों को टाइट बनाता है।
बादाम तेल की विशेषता
रोजाना बादाम के तेल से मालिश करने से ब्रेस्ट साइज में बदलाव संभव है। विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसा करने से स्तन सुडौल और आकर्षक दिखते हैं। स्ट्रेच मार्क्स भी कम होते हैं।
ब्रेस्ट मालिश से फायदा
बादाम का तेल लेकर हल्का गुनगुना करें। उंगलियों और हथेलियों पर बादाम का तेल रखें, इसके बाद हथेलियां आपस में रगड़कर गर्म करें। अब ब्रेस्ट का सर्कुलर मोशन में मालिश शुरू करें।
तेल ऐसे तैयार करें
ब्रेस्ट साइज बढ़ाने के लिए कुछ महीनों तक आप दिन में 10 से 15 मिनट की मालिश कर सकते हैं।
मालिश का सही तरीका
ब्रेस्ट पर बादाम के तेल से मसाज करने से ब्लड फ्लो तेज होता है और मांसपेशियों का विकास होता है। रोजाना मालिश करने के बाद आपको बदलाव समझ में आने लगेगा।
मसाज से कैसे बढ़ता है ब्रेस्ट साइज?
लटके ब्रेस्ट को टाइट करने के लिए बादाम के तेल हाथों में लगाकर नीचे से ऊपर मसाज करें। सर्कुलर और लिफ्टिंग मोशन यूज करें। ऐसा करने से मसल्स मजबूत होगा और ब्रेस्ट टाइट दिखेंगे।
ढीले स्तनों के लिए खास
बादाम का तेल स्ट्रेच मार्क्स हल्का करता है। मालिश से त्वचा मुलायम होती है। पुराने निशान भी खत्म होने लगते हैं।
स्ट्रेच मार्क्स से छुटकारा
अगर आपको स्किन एलर्जी की समस्या है, तो पहले पैच टेस्ट करें। गर्भवती महिलाएं डॉक्टर से पूछें। बादाम के तेल से मसाज एक घरेलू उपाय है, जो काफी हद तक सुरक्षित है।
सावधानियां और सलाह
यह खबर सामान्य जानकारियों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। हालांकि, किसी भी उपाय को फॉलो करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
नोट
