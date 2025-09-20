मारुति कारें हुईं सस्ती, जानें नई कीमतें

मारुति ने

ऑल्टो

K10

की कीमत में 1,07,600 रुपये की कटौती की है। अब इस कार की नई कीमत 3,69,900 (

एक्स

शोरूम

कीमत,

बेस

मॉडल

) रुपये हो गई है।