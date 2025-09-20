By Mohit
PUBLISHED Sep 20, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Auto

मारुति कारें हुईं सस्ती, जानें नई कीमतें

GST रेट में कटौती के बाद मारुति सुजुकी ने अपनी कारों की कीमतों में कटौती कर दी है। 

कटौती के बाद

आइए जानते हैं कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार ऑल्टो, स्विफ्ट, वैगन-आर, बलेनो, ब्रेजा, सिलेरियो और डिजायर की नई कीमत क्या है।

सबसे ज्यादा बिकने वाली 

मारुति ने ऑल्टो K10 की कीमत में 1,07,600 रुपये की कटौती की है। अब इस कार की नई कीमत 3,69,900 (एक्स शोरूम कीमत, बेस मॉडल) रुपये हो गई है।

ऑल्टो K10

Photo: Maruti

कंपनी ने अपनी इस सेडान कर की कीमत में 87,700 रुपये की कटौती की है। नई कीमत 6,25,600 (एक्स शोरूम कीमत, बेस मॉडल) रुपये है।

डिजायर

Photo: Maruti

हैचबैक स्विफ्ट की कीमत में 84,600 रुपये की कटौती हुई है। नई कीमत 5,78,900 (एक्स शोरूम कीमत, बेस मॉडल) रुपये है।

स्विफ्ट

Photo: Maruti

कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली इस हैचबैक कार की कीमत में 79,600 रुपये की कटौती हुई है। नई कीमत अब 4,98,900 (एक्स शोरूम कीमत, बेस मॉडल) रुपये है।

वैगन-आर

Photo: Maruti

कंपनी ने अपनी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार की कीमत में 1,12,700 रुपये की कटौती की है। नई कीमत 8,25,900 (एक्स शोरूम कीमत, बेस मॉडल) रुपये है।

ब्रेजा

Photo: Maruti

प्रीमियम सेगमेंट की इस कार की कीमत में कंपनी ने 86,100 रुपये की कटौती की है जिससे इसकी नई कीमत 5,98,900 (एक्स शोरूम कीमत, बेस मॉडल) रुपये हो गई है।

बलेनो

सिलेरियो की कीमत में कंपनी ने 94,100 रुपये की कटौती की है जिससे इसकी नई कीमत 4,69,900 (एक्स शोरूम कीमत, बेस मॉडल) रुपये हो गई है।

सिलेरियो

Photo: Maruti

लैपटॉप क्लीन करते वक्त इन बातों का रखें ध्यान

 Click Here