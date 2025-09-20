By Mohit
PUBLISHED Sep 20, 2025
Auto
मारुति कारें हुईं सस्ती, जानें नई कीमतें
GST
रेट
में कटौती के बाद मारुति
सुजुकी
ने अपनी कारों की कीमतों में कटौती कर दी है।
कटौती के बाद
आइए जानते हैं कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार
ऑल्टो
,
स्विफ्ट
,
वैगन-आर
,
बलेनो
,
ब्रेजा
,
सिलेरियो
और
डिजायर
की नई कीमत क्या है।
सबसे ज्यादा बिकने वाली
मारुति ने
ऑल्टो
K10
की कीमत में 1,07,600 रुपये की कटौती की है। अब इस कार की नई कीमत 3,69,900 (
एक्स
शोरूम
कीमत,
बेस
मॉडल
) रुपये हो गई है।
ऑल्टो
K10
Photo: Maruti
कंपनी ने अपनी इस
सेडान
कर की कीमत में 87,700 रुपये की कटौती की है। नई कीमत 6,25,600
(
एक्स
शोरूम
कीमत,
बेस
मॉडल
) रुपये है।
डिजायर
Photo: Maruti
हैचबैक
स्विफ्ट
की कीमत में 84,600 रुपये की कटौती हुई है। नई कीमत 5,78,900
(
एक्स
शोरूम
कीमत,
बेस
मॉडल
) रुपये है।
स्विफ्ट
Photo: Maruti
कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली इस
हैचबैक
कार की कीमत में 79,600 रुपये की कटौती हुई है। नई कीमत अब 4,98,900
(
एक्स
शोरूम
कीमत,
बेस
मॉडल
) रुपये है।
वैगन-आर
Photo: Maruti
कंपनी ने अपनी
कॉम्पेक्ट
एसयूवी
कार की कीमत में 1,12,700 रुपये की कटौती की है। नई कीमत 8,25,900
(
एक्स
शोरूम
कीमत,
बेस
मॉडल
) रुपये है।
ब्रेजा
Photo: Maruti
प्रीमियम
सेगमेंट
की इस कार की कीमत में कंपनी ने 86,100 रुपये की कटौती की है जिससे इसकी नई कीमत 5,98,900
(
एक्स
शोरूम
कीमत,
बेस
मॉडल
) रुपये हो गई है।
बलेनो
सिलेरियो
की कीमत में कंपनी ने 94,100 रुपये की कटौती की है जिससे इसकी नई कीमत 4,69,900 (
एक्स
शोरूम
कीमत,
बेस
मॉडल
) रुपये हो गई है।
सिलेरियो
Photo: Maruti
