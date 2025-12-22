By Mohit
PUBLISHED Dec 22, 2025
Cricket
मार्नस लाबुशेन की वाइफ बला की खूबसूरत
ऑस्ट्रेलियाई
क्रिकेटर
मार्नस
लाबुशेन
शादीशुदा हैं।
लाबुशेन
की
वाइफ
बला की खूबसूरत और
ग्लैमरस
हैं।
खूबसूरत और
ग्लैमरस
Source: Insta
कपल
एक बच्चे का माता-पिता है।
लाबुशेन
की
वाइफ
का नाम
रेबेकाह
लाबुशेन
है।
रेबेकाह
लाबुशेन
Source: Insta
इस
कपल
ने साल 2017 में शादी कर ली थी।
रेबेकाह
ने साल 2022 में बच्चे को जन्म दिया था।
2017 में शादी
Source: Insta
रेबेकाह
और
मार्नस
लाबुशेन
की पहली मुलाकात
ब्रिसबेन
के एक
चर्च
में हुई थी। पहली मुलाकात के बाद
डेटिंग
शुरू हुई और फिर बात शादी तक पहुंची।
पहली मुलाकात
Source: Insta
रेबेकाह
लाबुशेन
सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं हैं। वे
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करना जानती हैं।
फैशन क्वीन
Source: Insta
एक बच्चे की मां होने के बावजूद
मार्नस
लाबुशेन
की
वाइफ
की
फिटनेस
देखते ही बनती है।
बेहद फिट
Source: Insta
रेबेकाह
लाबुशेन
अक्सर
बच्चे संग स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को
चीयर
करते हुए नजर आती हैं।
जमकर चीयर
Source: Insta
ऑस्ट्रेलियाई
बल्लेबाज को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे
वाइफ
और बच्चे संग समय व्यतीत करना पसंद करते हैं।
फुर्सत मिलते ही
Source: Insta
लाबुशेन
के
करियर
की बात करें तो वे
अबतक
61
टेस्ट
मैच, 66
वनडे
मैच और 1 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं।
करियर
Source: Insta
