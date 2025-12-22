By Mohit
PUBLISHED Dec 22, 2025

मार्नस लाबुशेन की वाइफ बला की खूबसूरत

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मार्नस लाबुशेन शादीशुदा हैं। लाबुशेन की वाइफ बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

Source: Insta

कपल एक बच्चे का माता-पिता है। लाबुशेन की वाइफ का नाम रेबेकाह लाबुशेन है।

रेबेकाह लाबुशेन

Source: Insta

इस कपल ने साल 2017 में शादी कर ली थी। रेबेकाह ने साल 2022 में बच्चे को जन्म दिया था।

2017 में शादी

Source: Insta

रेबेकाह और मार्नस लाबुशेन की पहली मुलाकात ब्रिसबेन के एक चर्च में हुई थी। पहली मुलाकात के बाद डेटिंग शुरू हुई और फिर बात शादी तक पहुंची।

पहली मुलाकात

Source: Insta

रेबेकाह लाबुशेन सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं हैं। वे फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं।

फैशन क्वीन

Source: Insta

एक बच्चे की मां होने के बावजूद मार्नस लाबुशेन की वाइफ की फिटनेस देखते ही बनती है।

बेहद फिट

Source: Insta

रेबेकाह लाबुशेन अक्सर बच्चे संग स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को चीयर करते हुए नजर आती हैं।

जमकर चीयर

Source: Insta

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ और बच्चे संग समय व्यतीत करना पसंद करते हैं।

फुर्सत मिलते ही

Source: Insta

लाबुशेन के करियर की बात करें तो वे अबतक 61 टेस्ट मैच, 66 वनडे मैच और 1 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं।

करियर

Source: Insta

