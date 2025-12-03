By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 03, 2025
पूर्णिमा पर सोना दान करने से क्या होता है?
हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष पूर्णिमा को बेहद शुभ और फलदायी माना गया है। इसे अगहन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है।
अगहन पूर्णिमा
इस साल गुरुवार, 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा है। यह साल 2025 की अंतिम पूर्णिमा भी है।
तिथि
मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर विशेष रूप से देवी अन्नपूर्णा, भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा की जाती है।
पूजा
साथ ही इस पूर्णिमा पर सोना दान करना बेहद शुभ माना जाता है। क्योंकि यह पूर्णिमा गुरुवार के दिन पड़ रहा है।
स्वर्ण दान
मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन सोना दान करने से 7 जन्म तक फल मिलता है।
7 जन्म तक फल
सौभाग्य और समृद्धि
साथ ही ऐसा करने से जातक को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है।
पैसों की तंगी
अगर आप पैसों की तंगी का सामना कर रहे हैं, तो पूर्णिमा पर सोने का दान जरूर करें। इससे घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है।
कितना करें दान
इसके लिए आप एक छोटा सा सोने का नोज पिन भी दान कर सकते हैं। इससे गुरु ग्रह के शुभ प्रभाव मिलते हैं।
तरक्की के रास्ते खुलेंगे
इससे जीवन में तरक्की रास्ते खुलने लगते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। इससे जातक को गुरु की कृपा भी प्राप्त हो सकती है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
