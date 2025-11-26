By Dheeraj Pal
साल की आखिरी पूर्णिमा पर करें ये उपाय, दूर होगी आर्थिक तंगी
मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा साल 2025 की आखिरी पूर्णिमा होगी। इस तिथि का खास महत्व है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन लक्ष्मी-नारायण की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है।
मार्गशीर्ष महीने को भगवान कृष्ण का प्रिय महीना माना जाता है। साल की आखिरी पूर्णिमा होने की वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है।
इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने और दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं कि इस दिन क्या उपाय करना चाहिए।
इस दिन, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। एक चौका पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्तियां रखें।
भगवान हरि को चंदन का लेप, फूलों की माला चढ़ाएं और देवी लक्ष्मी को सोलह शृंगार की चीजें चढ़ाएं।
इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सच्चे मन से आरती करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें और मंत्रों का जाप करें।फल और मिठाई अर्पित करें।
जीवन में सुख और शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें।
पूर्णिमा के दिन एक आटे का दीपक बनाकर उसमें तिल का तेल भरकर उस दीपक को प्रात: पीपल के वृक्ष के नीचे जलाकर अपनी मनोकामना कहनी चाहिए।
मान्यता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
