By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 05, 2025

 Faith

अगहन मास में भूलकर भी न करें ये 7 काम

हिंदू धर्म में अगहन मास का विशेष महत्व होता है। इस माह को मार्गशीर्ष मास के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण को बेहद प्रिय है।

श्री कृष्ण को प्रिय

इस साल मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत 6 नवंबर 2025, गुरुवार से हो रही है। इसका समापन 4 दिसंबर 2025 को होगा।

तिथि

मान्यता है कि इस माह स्नान, दान और दीपदान करना बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन कुछ कार्य वर्जित हैं। चलिए जानते हैं कौन से कार्य नहीं करने चाहिए।

क्या न करें

हिंदू मान्यता के अनुसार मार्गशीर्ष मास में तामसिक चीजों जैसे मांस-मदिरा आदि का भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही जीरे का भी सेवन नहीं करना चाहिए।

मांस-मदिरा का सेवन न करें

अगहन मास भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, ऐसे में साधक को अहंकार, आलस्य, छल-कपट, ईर्ष्या आदि नहीं करना चाहिए और न ही किसी को झूठ बोलना चाहिए।

ना करें ये चीजें

निंदा ना करें

अगहन में किसी की निंदा ना करें और ना ही किसी की निंदा सुनें। अपना अधिक से अधिक समय भगवद् भक्ति में लगाएं।

अपमान न करें

अगहन में अपने गुरु, माता-पिता और वरिष्ठ लोगों का भूलकर भी अपमान न करें और न ही उन्हें किसी प्रकार से कष्ट पहुंचाएं।

पितरों की आलोचना न करें

इस माह में भूलकर भी पितरों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके लिए विशेष रूप से तर्पण, श्राद्ध आदि करना चाहिए।

प्रभाव

अगहन में किसी को अपशब्द या कटु वचन नहीं बोलना चाहिए अन्यथा उसका उलटा प्रभाव स्वयं पर पड़ता है।

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।

नोट

