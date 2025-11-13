By Dheeraj Pal
मार्गशीर्ष अमावस्या: पितृ दोष दूर करने के खास उपाय

मार्गशीर्ष अमावस्या का खास महत्व होता है। इस बार यह तिथि 20 नवंबर को है।

कब है?

अमावस्या का दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 

पितरों का दिन

धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु और पितरों की पूजा-अर्चना करने से व्यक्ति को जीवन में सभी सुख मिलते हैं।

पूजा-अर्चना

साथ ही पितरों की कृपा से बिगड़े काम पूरे होते हैं। ऐसे में आज हम जानेंगे कि मार्गशीर्ष अमावस्या पर कौन से उपाय करने से पितर प्रसन्न होते हैं।

उपाय

धार्मिक मान्यता के अनुसार, पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना जाता है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाना शुभ माना जाता है।

पीपल के पास दीपक

परिक्रमा

दीपक जलाने के बाद पेड़ की 5 या 7 बार परिक्रमा लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से दोष से मुक्ति मिलती है।

क्या करें

पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए मार्गशीर्ष अमावस्या पर सुबह स्नान करने के बाद पूर्वजों का तर्पण, पिंडदान, और श्राद्ध कर्म करें। 

मंत्र

इस दिन पितृ तर्पण भी करें। तिल, कुश और जल से पितरों का तर्पण करें। इस दौरान ऊं पितृदेवो नम: के मंत्र का जाप करें।

पितृ होते हैं प्रसन्न

उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है।

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।

नोट

