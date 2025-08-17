By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 17, 2025
मंदिर में पुजारी बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है?
बड़े-बड़े मंदिरों में आपने पुजारी को जरूर देखा होगा। ये मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान, पूजा-पाठ और भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं।
मंदिर में पुजारी
लेकिन क्या आपको जानते हैं कि मंदिर में पुजारी कैसे बनते हैं। इसके लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है। चलिए जानते हैं।
कैसे बनते हैं
वैसे तो भारत के मंदिरों में पुजारियों को नियुक्त करने के लिए आमतौर पर किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है।
प्रवेश परीक्षा नहीं होती है
लेकिन बता दें कि यह प्रक्रिया विभिन्न मंदिरों और उनके प्रबंधन के नियमों के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।
चयन का आधार
पारंपरिक रूप से, मंदिर में पुजारियों को धार्मिक शिक्षा और संस्कृत भाषा की समझ के आधार पर चुना जाता है।
धार्मिक शिक्षा
आमतौर मंदिर में कार्यरत पुजारी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार से बनते हैं। हालांकि कुछ बड़े और प्रसिद्ध मंदिरों में पुजारी बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
प्रशिक्षित किया जाता है
अगर आप मंदिर में पुजारी बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आप विश्वविद्यालय से संस्कृत भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं।
संस्कृत भाषा में पढ़ाई
इसमें वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय समेत अनेक कॉलेज शामिल हैं, जिसमें संस्कृत भाषा या इससे जुड़े विषय में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।
कहां से करें पढ़ाई
साथ ही शास्त्री समेत अनेक पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते है। इसके अलावा लखनऊ यूनिवर्सिटी में वोकेशनल कोर्स भी कराए जाते हैं।
कोर्स
कुछ राज्य और धार्मिक संस्थाएं पुजारी के नियुक्ति से पहले विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण आयोजित करती हैं, जिसमें धार्मिक ग्रंथों, पूजा विधियों और संस्कृत की शिक्षा शामिल है।
विशेष कार्यक्रम
