कम रईस नहीं हैं मालती चाहर, क्रिकेटर्स संग है उठना-बैठना, देखें तस्वीरें
एक्ट्रेस, राइटर, डायरेक्टर मालती चाहर क्रिकेटर दीपर चाहर की बहन भी हैं। मालती के परिवार का क्रिकेट की दुनिया से गहरा नाता रहा है।
मालती चाहर
मालती का जन्म 15 नवंबर 1990 को आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके भाई दीपक और चचेरे भाई राहुल चाहर क्रिकेट खेलते हैं।
जन्म
मालती को हमेशा से मॉडलिंग और एक्टिंग में रुचि रही। मालती फेमिना मिस इंडिया 2014 की फाइनलिस्ट थीं। फेमिना मिस इंडिया दिल्ली 2014 में मिस फोटोजेनिक का खिताब भी जीता।
ब्यूटी पेजेंट
खिताब जीतने के बाद मालती ने एक्टिंग में करियर बनाने की कोशिश की। साल 2018 में आई अनिल शर्मा की बॉलीवुड फिल्म 'जीनियस' से करियर शुरू किया।
एक्टिंग में करियर
मालती ने इसके बाद कुछ फिल्मों में काम किया और फिर शॉर्ट फिल्मों का निर्देशन भी किया। उन्हें एक्टिंग के साथ फिल्ममेकिंग भी करना अच्छा लगता है।
फिल्ममेकर
क्रिकेटर संग दोस्ती
मालती का उठना-बैठना भी बड़े क्रिकेटर्स संग होता है। महेंद्र सिंह धोनी को उन्होंने स्वीटहार्ट कहा था, इसकी वजह से वह चर्चा में रही थीं।
नेट वर्थ
मालती एक्टिंग-फिल्ममेकिंग और विज्ञापनों से पैसे कमाती हैं। उनकी कुल नेट वर्थ 3-4 करोड़ के आस-पास है। मालती बिग बॉस के लिए हर 1-2 लाख रुपये लेती हैं।
ग्लैमरस गर्ल
मालती असल में काफी ग्लैमरस और स्टाइलिश हैं। उनके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर्स हैं। बिग बॉस 19 में मालती अच्छा खेल रही हैं और उन्हें काफी सपोर्ट मिल रहा है।
