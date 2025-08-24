By Navaneet Rathaur
माला का जाप करते समय इन बातों का रखें ध्यान, दूर होगी हर परेशानी
हिंदू धर्म में माला फेरते हुए मंत्र जाप या नाम जाप करने का विशेष महत्व माना गया है।
मंत्र जाप
भगवान का नाम जपते हुए माला फेरना तभी फलदाई हो सकता है, जब इसे नियमानुसार किया जाए।
नाम जाप
माला को हमेशा दाहिने हाथ के अंगूठे पर रख कर फेरना चाहिए।
कौन सा हाथ से पकड़े माला?
माला को हृदय के पास हाथ करके पकड़ना चाहिए। ध्यान रखें कि माला नाभि के नीचे ना जाए।
सही तरीका
जप माला फेरते हुए कभी भी नाखून का इस्तेमाल ना करें। यानी की माला के मनकों में नाखून का स्पर्श ना करें।
नाखून का इस्तेमाल
माना जाता है कि पारिवारिक शांति और संतान प्राप्ति के लिए माला को अंगूठे पर रखकर मध्यमा उंगली से माला फेरना चाहिए।
मध्यमा उंगली से माला फेरना
तर्जनी उंगली से माला फेरने से जीवन से तनाव और अवसाद दूर होते है।
तर्जनी उंगली से माला फेरना
माना जाता है कि अनामिका उंगली से माला फेरने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है।
अनामिका उंगली से माला फेरना
जप के लिए 27, 54 या 108 मनकों की जपमाला का प्रयोग करना चाहिए। तुलसी, रुद्राक्ष, कमलगट्टे या स्फटिक की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं।
कितने मनकों की माला
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
