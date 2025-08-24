By Mohit
इन गैजेट्स से अपने घर को बनाएं स्मार्ट
गैजेट्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को काफी हद तक आसान बनाते हैं।
जिंदगी आसान
हम आपको ऐसे गैजेट्स की जानकारी दे रहे हैं जिन्हें आप अपने घर पर ले आएंगे तो आपका घर काफी स्मार्ट हो जाएगा।
आइए जानते हैं
प्रदूषण से निजात पाने चाहते हैं और सेहत से कोई खिलवाड़ नहीं चाहते हैं तो घर पर स्मार्ट एयर प्यूरीफायर ला सकते हैं।
स्मार्ट एयर प्यूरीफायर
स्मार्ट एयर प्यूरीफायर खरीदने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह कितने एरिया को कवर करने में सक्षम है।
ये ध्यान रखें
आप चाहे तो अपने घर पर नॉर्मल बल्ब न लगाकर स्मार्ट एलईडी बल्ब लगा सकते हैं जिन्हें आप वॉयस कमांड के जरिए कंट्रोल कर सकेंगे।
स्मार्ट एलईडी बल्ब
साफ हवा शरीर की जरूरत है तो साफ पानी भी उतना ही जरूरी है। ऐसे में आपके घर पर वॉटर प्यूरीफायर होना ही चाहिए।
वॉटर प्यूरीफायर
जिम लवर हैं या झटपट जूस या स्मूदी पीने के शौकीन हैं तो यूएसबी से चार्ज होने वाला पोर्टेबल ब्लेंडर ले सकते हैं जिसे आप कहीं भी ले जा सकेंगे।
पोर्टेबल ब्लेंडर
जॉब पर जाते हैं और फ्लोर क्लीन करने का समय नहीं और थका हुआ महसूस करते हैं तो रोबोट वैक्यूम क्लीनर ले सकते हैं। ये बड़े ही आसानी से फ्लोर को क्लीन कर देता है।
रोबोट वैक्यूम क्लीनर
घर के दरवाजों की सुरक्षा के लिए फिंगर प्रिंट डोर लॉक एक अच्छा ऑप्शन है।
फिंगर प्रिंट डोर लॉक
