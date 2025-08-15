By Shubhangi Gupta
घर पर बनाएं पनीर जलेबी, Recipe

पनीर जलेबी, भारतीय मिठाई का एक अनोखा रूप है जो पनीर से बनती है।

इसे बनाने के लिए ताजा पनीर, मैदा, दही, चीनी, केसर, इलायची पाउडर और घी चाहिए।

पनीर को मसल कर चिकना करें, मैदा और दही मिलाएं और गूंध लें।

गूंधे हुए मिश्रण को जलेबी के आकार में बनाएं और घी में तलें।

चीनी की चाशनी बनाकर उसमें केसर और इलायची पाउडर मिलाएं, इससे स्वाद दोगुना हो जाता है।

तली हुई जलेबियों को गरम चाशनी में डुबोएं और सोखने दें।

पनीर जलेबी को ठंडा या गरम परोसें, और स्वाद का आनंद लें।

इन टिप्स की मदद से आप भी घर में बना सकते हैं बाजार जैसी स्वादिष्ट पनीर जलेबी।

