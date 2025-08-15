By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 15, 2025
LIVE HINDUSTAN
Food
घर पर बनाएं पनीर जलेबी, Recipe
पनीर जलेबी, भारतीय मिठाई का एक अनोखा रूप है जो पनीर से बनती है।
पनीर जलेबी
Photo: Adobe Stock
इसे बनाने के लिए ताजा पनीर, मैदा, दही, चीनी, केसर, इलायची पाउडर और घी चाहिए।
रेसिपी
पनीर को मसल कर चिकना करें, मैदा और दही मिलाएं और गूंध लें।
सरल विधि
Photo: Adobe Stock
गूंधे हुए मिश्रण को जलेबी के आकार में बनाएं और घी में तलें।
जलेबी का आकार
Photo: Adobe Stock
चीनी की चाशनी बनाकर उसमें केसर और इलायची पाउडर मिलाएं, इससे स्वाद दोगुना हो जाता है।
चाशनी
Photo: Adobe Stock
तली हुई जलेबियों को गरम चाशनी में डुबोएं और सोखने दें।
ऐसा करें
Photo: Adobe Stock
पनीर जलेबी को ठंडा या गरम परोसें, और स्वाद का आनंद लें।
परोसें
Photo: Adobe Stock
इन टिप्स की मदद से आप भी घर में बना सकते हैं बाजार जैसी स्वादिष्ट पनीर जलेबी।
स्वादिष्ट
Photo: Adobe Stock
मखाना से बनाएं ये 6 हेल्दी और टेस्टी डिशेज
Click Here