By Dheeraj Pal
PUBLISHED January 09, 2026
खिचड़ी का दान करने से क्या होता है?
हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का खास महत्व होता है। इस साल यानी 2026 में यह पर्व 14 जनवरी को मनाई जाएगी।
मकर संक्रांति
मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इस दिन कई जगहों पर खिचड़ी खाने की परंपरा है।
परंपरा
कई जगह साधु-संतों और जरूरतमंदों को खिचड़ी खिलाई जाती है, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है।
शुभ
इस दिन खिचड़ी खाने के अलावा दान भी की जाती है।
खिचड़ी का दान
खिचड़ी में चावल, दाल, तिल, घी जैसे तत्व होते हैं, जो सूर्य से जुड़े माने जाते हैं और शरीर को ऊर्जा देते हैं।
सूर्य से जुड़े
पितृ देवता
माना जाता है कि इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। भगवान सूर्य को पितृ देवता भी कहा जाता है।
पितृगण तृप्त होते हैं
मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन यदि खिचड़ी का दान किया जाए, तो पितृगण तृप्त होते हैं और अपने वंश को आशीर्वाद देते हैं।
खुशहाली
इससे घर में सुख-शांति, आर्थिक उन्नति और खुशहाली आती है।
तिल का दान
मकर संक्रांति पर गुड़, तिल, तिल से बनी चीजें जैसे लड्डू आदि का दान करें। इस दिन तिल का दान करने से पापों का नाश होता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
