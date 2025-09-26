By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 26, 2025
आंवला से बालों को हो सकते हैं ये नुकसान!
आंवला, एक प्राकृतिक सुपरफूड, जो बालों के लिए अच्छा माना जाता है लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं।
आंवला
अत्यधिक आंवला सेवन से बालों का झड़ना एक दुर्लभ साइड इफेक्ट हो सकता है।
अत्यधिक आंवला का इस्तेमाल बालों को सूखा और भंगुर बना सकता है।
खोपड़ी पर आंवला के ज्यादा इस्तेमाल से खुजली और जलन हो सकती है।
बालों को धोने के बाद आंवला ना छोड़ें, यह बालों को कठोर बना सकता है।
आंवला का अधिक इस्तेमाल बालों के नेचुरल रंग को प्रभावित कर सकता है।
आंवला का उपयोग करते समय संतुलित मात्रा और उचित तरीका अपनाएं।
संतुलन
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। अपने हेयर केयर रूटीन में बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
नोट
