By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 26, 2025
Health
खाने में ज्यादा लाल मिर्ची खाने के 9 नुकसान
लाल मिर्च का अधिक सेवन पेट में जलन और अपच का कारण बन सकता है।
1
तीखे खाने से मुंह और गले में जलन हो सकती है जिससे खाना खाने में तकलीफ हो।
2
अत्यधिक मिर्च खाने से आंतों में सूजन और गैस्ट्रिक परेशानियां हो सकती हैं।
3
लाल मिर्च की अधिकता से त्वचा पर जलन और एलर्जी भी हो सकती है।
4
ज्यादा मिर्च वाले भोजन से दिल की धड़कन बढ़ सकती है और बेचैनी महसूस हो सकती है।
5
अधिक मिर्ची खाने से नींद में खलल और अनिद्रा की समस्या हो सकती है।
6
लाल मिर्च का ज्यादा सेवन आंखों में जलन और लाली का कारण बन सकता है।
7
अतिरिक्त मिर्च खाने से पानी की कमी और डिहाइड्रेशन हो सकता है।
8
मिर्च की अधिकता से उल्टी और मतली जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।
9
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
