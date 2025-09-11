By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 11, 2025
Beauty
चेहरे पर विटामिन E कैप्सूल लगाने के नुकसान
विटामिन E त्वचा के लिए जरूरी पोषक तत्व है लेकिन इसके अधिक उपयोग से नुकसान भी हो सकते हैं।
विटामिन E
Photo: Adobe Stock
त्वचा पर सीधे विटामिन E लगाने से जलन और खुजली हो सकती है, खासकर संवेदनशील त्वचा पर।
सेंसेटिव स्किन
अधिक मात्रा में विटामिन ई से चेहरे पर कील-मुंहासे और त्वचा की अन्य समस्याएं हो सकती है।
कील-मुंहासे
विटामिन ई का अधिक प्रयोग चेहरे पर चिपचिपाहट और भारीपन का कारण बन सकता है।
चिपचिपाहट
तैलीय त्वचा वाले व्यक्तियों को विटामिन ई का उपयोग सावधानी से करना चाहिए।
ऑयली स्किन
सही मात्रा में विटामिन ई त्वचा के लिए लाभकारी हो सकता है, अतिरिक्त से बचें।
क्या करें?
Video: Pexels
विटामिन ई का प्रयोग करते समय धूप से बचाव जरूरी है, नहीं तो त्वचा क्षति हो सकती है।
सावधानी
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। अपने ब्यूटी रूटीन में बदलाव करने से पहले स्किन एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
नोट
