By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 06, 2025

 Health

पटाखों से सेहत पर होने वाले बड़े नुकसान

दीपावली का त्योहार बिना पटाखों के अधूरा ही माना जाता है। हजारों पटाखे त्योहार पर जलाये जाते हैं।

दीपावली का त्योहार

दीपावली के पटाखे कई केमिकल से बनते हैं। इनसे निकलने वाला धुआं सेहत के लिए काफी खतरनाक होता है।

नुकसानदायक

पटाखे का धुआं सांस की नली से होकर सीधा फेफड़े तक जाता है। ऐसे में फेफड़े में गंदगी जमा हो जाती है।

फेफड़े

पटाखों के धुएं से सांस की समस्या जैसे सांस फूलना या लेने में दिक्कत भी हो सकता है।

सांस की समस्या

आंखों के लिए भी पटाखे नुकसानदायक है। इससे आंखों में जलन, पानी, लालिमा हो सकती है।

आंखों को नुकसान

स्किन एलर्जी

पटाखे के धुएं से स्किन संबंधी समस्याएं जैसे एलर्जी, रेडनेस हो सकती है। 

हार्ट हेल्थ

पटाखे की तेज आवाज से हार्ट बीट तेज हो सकती है। ऐसे में हार्ट पेशेंट के लिए ये खतरनाक होती है।

क्या करें

पटाखे जहां जल रहे हो, वहां से दूर रहें। साथ ही चेहरे पर मास्क लगाकर रखें। इससे सांस की समस्या नहीं होगी।

