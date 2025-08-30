By Mohit
PUBLISHED Aug 30, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
साड़ी में बेहद खूबसूरत दिखती हैं माहिरा
एक्ट्रेस और मॉडल माहिरा शर्मा अक्सर अपने ग्लैमरस और बोल्ड अंदाज से चर्चा में रहती हैं।
ग्लैमरस और बोल्ड
Photo: Mahira/Insta
माहिर वेस्टर्न ही नहीं बल्कि साड़ी पहनना भी काफी पसंद करते हैं। माहिरा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर साड़ी लुक वाली कई तस्वीरें हैं।
काफी पसंद
Photo: Mahira/Insta
साड़ी में उनका कर्वी फिगर देख हर कोई उनकी खूबसूरती का कायल हो जाता है।
कर्वी फिगर
Photo: Mahira/Insta
‘बिग बॉस 13’ की कंटेस्टेंट माहिरा शर्मा फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं।
फैशन ट्रेंड
Photo: Mahira/Insta
अपनी फिटनेस पर खासा ध्यान देने वाली माहिरा हर दिन जिम में जमकर मेहनत करती हैं।
जमकर मेहनत
Photo: Mahira/Insta
माहिरा सोशल मीडिया सेंसेशन हैं। उन्हें इंस्टाग्राम पर 8 मिलियन से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं।
सोशल मीडिया सेंसेशन
Photo: Mahira/Insta
वे कई पंजाबी म्यूजिक वीडियो में नजर आ चुकी हैं। वे विज्ञापनों के जरिए भी मोटी कमाई करती हैं।
मोटी कमाई
Photo: Mahira/Insta
माहिर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें फुर्सत मिलने पर घूमना-फिरना और पार्टी करना काफी पसंद है।
पार्टी लवर
Photo: Mahira/Insta
एजुकेशन की बात कें तो माहिरा ने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हुई है। उन्होंने करियर की शुरुआत एक मॉडल के तौर पर की थी।
एजुकेशन
Photo: Mahira/Insta
1997 में जम्मू में जन्मीं माहिरा को बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक था।
जम्मू में जन्मीं
Photo: Mahira/Insta
अनीत पड्डा की 10 सबसे ग्लैमरस तस्वीरें
Click Here