PUBLISHED Sep 28, 2025
महाअष्टमी पर करें ये उपाय, शीघ्र विवाह से लेकर नौकरी की परेशानी होगी दूर
नवरात्रि में महाअष्टमी को मां महागौरी की पूजा की जाती है। यह दिन शुभ और फलदायी है, जो जीवन की बाधाएं दूर करता है।
महाअष्टमी 2025
मां महागौरी शुद्धता और शांति की प्रतीक हैं। उनकी पूजा से जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
मां महागौरी का स्वरूप
विवाह में रुकावटें दूर करने के लिए महाअष्टमी पर विशेष उपाय कर सकते हैं। ऐसा करने से शीघ्र विवाह का योग बनाता है।
विवाह में बाधा उपाय
सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें। मां दुर्गा के समक्ष लाल फूल और सिंदूर अर्पित करें।
पूजा की तैयारी
ॐ कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरि। नंदगोपसुतं देवि पतिं मे कुरु ते नमः।। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं।
कात्यायनी मंत्र जाप
अष्टमी पर कन्याओं को भोजन कराएं। उन्हें लाल चुनरी और चूड़ियां भेंट करें। यह विवाह योग बनाता है।
कन्या पूजन
महाअष्टमी पर महागौरी की विधि-विधान से पूजा करने से नौकरी या व्यापार में आने वाली रुकावटें भी दूर होती हैं।
नौकरी और व्यापार के उपाय
नौकरी या व्यापार संबंधी समस्याओं से राहत के लिए मां महागौरी को सफेद फूल और नारियल अर्पित करें। 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' मंत्र 108 बार जपें।
सफेद पुष्प और नारियल
मां को दूध से बने व्यंजन का भोग लगाएं। जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र और मिठाई दान करें।
दान और भोग
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
