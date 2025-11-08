By Mohit
PUBLISHED Nov 8, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
मंधाना, जेमिमा और राधा पर पैसों की बारिश
महिला वनडे वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम करने के बाद खिलाड़ियों पर जमकर पैसों की बारिश हो रही है।
खिताबी जीत
Source: Insta
इस कड़ी में अब महाराष्ट्र सरकार ने भी स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और राधा यादव को सम्मानित किया है।
सम्मानित किया
Source: Insta
वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहीं तीनों ही खिलाड़ियों को खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सम्मानित किया है।
टीम का हिस्सा रहीं
Source: Insta
देवेंद्र फडणवीस ने अपने आवास पर तीनों खिलाड़ियों को 2.25 करोड़ रुपये प्रति खिलाड़ी दिए।
इतने करोड़
Source: Insta
सम्मान समारोह के दौरान फडणवीस ने तीनों को ‘महाराष्ट्र का गौरव’ बताया और कहा कि ये जीत सभी को प्रेरित करेगी।
‘महाराष्ट्र का गौरव’
Source: Insta
ऐतिहासिक जीत के तुरंत बाद ही जश्न में, बीसीसीआई ने टीम को रिकॉर्ड तोड़ 51 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की थी।
खोला खजाना
Source: Insta
नकद पुरस्कार की इस राशि में खिलाड़ियों के अलावा कोचों और सपोर्ट स्टाफ को भी शामिल किया गया।
सपोर्ट स्टाफ को भी
Source: Insta
आपको बता दें कि टीम ने रविवार (2 नवंबर) को साउथ अफ्रीका को महिला विश्व कप के फाइनल में 52 रन से शिकस्त देकर पहली बार खिताब अपने नाम किया।
52 रन से जीत
Source: Insta
हरमनप्रीत की कप्तानी वाली टीम ने अफ्रीकी टीम को 298 रन का टारगेट दिया था। अफ्रीकी टीम 246 रन पर ही ढेर हो गई थी।
इतना था टारगेट
Source: Insta
क्रिकेटर रिंकू सिंह के घर की फोटोज
Click Here