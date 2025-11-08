By Mohit
मंधाना, जेमिमा और राधा पर पैसों की बारिश

महिला वनडे वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम करने के बाद खिलाड़ियों पर जमकर पैसों की बारिश हो रही है।

खिताबी जीत

इस कड़ी में अब महाराष्ट्र सरकार ने भी स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और राधा यादव को सम्मानित किया है।

सम्मानित किया

वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहीं तीनों ही खिलाड़ियों को खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सम्मानित किया है।

टीम का हिस्सा रहीं

देवेंद्र फडणवीस ने अपने आवास पर तीनों खिलाड़ियों को 2.25 करोड़ रुपये प्रति खिलाड़ी दिए।

इतने करोड़

 सम्मान समारोह के दौरान फडणवीस ने तीनों को ‘महाराष्ट्र का गौरव’ बताया और कहा कि ये जीत सभी को प्रेरित करेगी।

‘महाराष्ट्र का गौरव’

ऐतिहासिक जीत के तुरंत बाद ही जश्न में, बीसीसीआई ने टीम को रिकॉर्ड तोड़ 51 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की थी।

खोला खजाना

नकद पुरस्कार की इस राशि में खिलाड़ियों के अलावा कोचों और सपोर्ट स्टाफ को भी शामिल किया गया।

सपोर्ट स्टाफ को भी

आपको बता दें कि टीम ने रविवार (2 नवंबर) को साउथ अफ्रीका को महिला विश्व कप के फाइनल में 52 रन से शिकस्त देकर पहली बार खिताब अपने नाम किया।

52 रन से जीत

हरमनप्रीत की कप्तानी वाली टीम ने अफ्रीकी टीम को 298 रन का टारगेट दिया था। अफ्रीकी टीम 246 रन पर ही ढेर हो गई थी।

इतना था टारगेट

