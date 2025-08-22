By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 22, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

महालक्ष्मी व्रत रखने से क्या लाभ होता है?

हिंदू धर्म में महालक्ष्मी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। यह हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत होती है।

महालक्ष्मी व्रत

इसका समापन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है।

अष्टमी तिथि

इस दौरान भक्त धन-धान्य, सुख-समृद्धि और वैभव की प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा-अर्चना करते हैं।

पूजा-अर्चना

इस साल महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत 31 अगस्त से हो रही है और इसका समापन 14 सितंबर को होगा।

व्रत की शुरुआत

इस दौरान 16 दिनों तक महिलाएं यह व्रत करती हैं। ये व्रत पुरुष भी रख सकते हैं।

व्रत

इस दौरान महालक्ष्मी की पूजा करने व व्रत रखने से धन लाभ होता है।

धन लाभ

साथ ही संतान का सुख और परिवार की खुशहाली मिलती है।

सुख और परिवार

माता लक्ष्मी की कृपा से खोया धन, दौलत, मान, सम्मान आदि की प्राप्ति होती है।

सम्मान की प्राप्ति

यदि आपको कोई आर्थिक हानि हुई है, आप कंगाली में फंसे हैं, आपको महालक्ष्मी व्रत करना चाहिए।

अन्य लाभ

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

40 की उम्र में 25 के लगते हैं इस मूलांक के जातक!

 Click Here