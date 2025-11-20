By Shubhangi Gupta
काले लहसुन की शक्ति: स्वाद और सेहत दोनों में कमाल
काला लहसुन सामान्य लहसुन का परिपक्व रूप है, जिसे गर्मी और नमी में पकाया जाता है। इसे खाने के कई फायदे हैं।
काला लहसुन
इसकी एंटीऑक्सिडेंट सामग्री सामान्य लहसुन से कहीं अधिक होती है जो शरीर को डिटॉक्स करती है।
1
काले लहसुन में एलिसिन कम होता है जिससे पेट की समस्याएं कम होती हैं।
2
यह रक्तचाप को नियंत्रित करने और हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में सहायक है।
3
काले लहसुन का नियमित सेवन इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और संक्रमण से बचाता है।
4
यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और धमनियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है।
5
काले लहसुन में एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गठिया और अन्य सूजन संबंधी विकारों में लाभकारी हैं।
6
काले लहसुन का उपयोग वजन घटाने में भी सहायक हो सकता है, क्योंकि यह मेटाबोलिज्म को बढ़ाता है।
7
इसका सेवन करने के लिए इसे सलाद, सूप या साइड डिश के रूप में शामिल किया जा सकता है।
कैसे खाएं?
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
नोट
