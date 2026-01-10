By Dheeraj Pal
PUBLISHED January 10, 2026
माघ माह में क्यों नहीं खानी चाहिए मूली? जानें वजह
हिंदू धर्म में माघ माह का खास महत्व होता है। यह माह दान, पुण्य और पवित्र स्नान का माना जाता है।
माघ मास का महत्व
माघ महीने में भगवान विष्णु के वासुदेव रूप की पूजा की जाती है। साथ ही उगते हुए सूरज को अर्घ्य देना चाहिए।
सूरज को अर्घ्य दें
लेकिन इसमें कुछ विशेष चीजों के त्याग का विधान है। मान्यता है कि माघ मास में मूली का सेवन वर्जित बताया गया है।
मूली का सेवन वर्जित
धार्मिक मान्यता है कि माघ में मूली का सेवन करना 'मद्य' यानी शराब के सेवन के समान माना गया है।
शराब के समान
शास्त्रों में उल्लेख है कि इस पवित्र महीने में जो व्यक्ति मूली खाता है उसे अपने आध्यात्मिक अनुष्ठानों और पूजा-पाठ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता।
पूजा-पाठ का पूर्ण फल
सात्विक भोजन पर जोर
माघ का महीना आत्म-शुद्धि और भगवान विष्णु की आराधना का समय है, इसलिए सात्विक भोजन पर जोर दिया जाता है।
तामसिक श्रेणी
मूली को इस समय के लिए तामसिक श्रेणी में रखा गया है जो मन की एकाग्रता को भंग कर सकती है।
नियम
ब्रह्मवैवर्त पुराण में खान-पान के जो नियम बताए गए हैं। इसके मुताबिक माघ में मूली का सेवन करना व्यक्ति के पुण्य कर्मों को कम कर पापों को बढ़ाता है।
धन की हानि
एकादशी और प्रतिपदा तिथि के दिन भी मूली खाना निषेध माना गया है। माना जाता है कि इन तिथियों पर मूली का सेवन करने से धन की हानि होती है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
