By Mohit
PUBLISHED Nov 1, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
किस सिटी को 'चटोरों का शहर' कहा जाता है?
देश में कई ऐसी जगहें हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं। कई लोग जंक फूड के शौकीन होते हैं।
विश्व प्रसिद्ध
अगर आप फूडी हैं तो क्या आप ये जानते हैं कि भारत के किस शहर को 'चटोरों का शहर' कहा जाता है?
चलिए जानते हैं
देश में यूं तो कई शहर हैं जिनका खान-पान लंबे समय से मशहूर रहा है मगर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की अलग पहचान है।
लंबे समय से मशहूर
इंदौर देश का वो शहर है जिसे 'चटोरों का शहर' के नाम से पहचान हासिल है। ये शहर पूरी दुनिया में अपने स्वाद और एक अलग जायके के लिए पहचाना जाता है।
इंदौर
इंदौर में मौजूद ठेले, नुक्कड़ और रेस्तरां अपने चटपटे खाने के लिए पहचाने जाते हैं। यहां के बाजार स्वाद और खुशबू से किसी को भी अपनी ओर खींच लाते हैं।
स्वाद और खुशबू
फूड लवर्स के लिए इंदौर का सराफा बाजार सबसे मशहूर जगहों में से एक है। दिन में ज्वैलरी की बिक्री होती है तो वहीं रात में खाने का मेला सज जाता है।
सराफा बाजार
इंदौर जाएं तो दुकानों की जगमगाती रोशनी के बीच मलाई-सेव, पोहा-जलेबी, भुट्टे का कीस और गराडू जैसे व्यंजन आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे।
जगमगाती रोशनी
वहीं छप्पन भी इंदौर में स्ट्रीट फूड का खास पता है। यहां पर पारंपरिक भोजन के साथ ही शाही शिकंजी, स्वीट कॉर्न, दही वड़ा आदि तमाम तरह के स्ट्रीट फूड का मजा ले सकेंगे।
छप्पन भी मशहूर
छप्पन एक ऐसी जगह है जहां शाम होते ही रंगत आती है। इसे खाने के शौकीनों के लिए स्वर्ग कहा जाए तो गलत नहीं होगा।
स्वर्ग जैसा
छप्पन और सराफा बाजार के अलावा और भी कई जगहें हैं जहां बेहद स्वादिष्ट फूड मिलता है। खास बात ये है कि इंदौर में दुकान छोटी हो या बड़ी स्वाद में कोई कमी नहीं होती।
स्वाद में कमी नहीं
भारत का 'स्लीपिंग स्टेट' किसे कहा जाता है?
Click Here