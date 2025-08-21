By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 21, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
माधुरी की एलिगेंट पेस्टल साड़ीज!
माधुरी दीक्षित का स्टाइल हमेशा चर्चा में रहता है। खासतौर पर उनके साड़ी लुक्स देखने लायक होतेे हैं।
माधुरी दीक्षित
Instagram:
madhuridixitnene
उनके कलेक्शन में लगभग हर तरह की साड़ियां हैं और पेस्टल कलर की साड़ियां तो ट्रेंड सैटर हैं।
पेस्टल साड़ी
Instagram:
madhuridixitnene
हल्के रंगों की साड़ी में माधुरी का लुक सादगी और एलिगेंस का मिश्रण प्रस्तुत करता है।
एलिगेंस
Instagram:
madhuridixitnene
माधुरी की ये डिजाइनर साड़ी बेहद खूबसूरत है और एकदम पार्टी परफेक्ट लुक दे रही है।
एंबेलिश्ड
Instagram:
madhuridixitnene
गोल्डन कलर की ये साड़ी एकदम रॉयल लुक दे रही है और माधुरी ने बखूबी स्टाइल भी किया है।
गोल्डन ग्लैम
Instagram:
madhuridixitnene
माधुरी ने यहां पाउडर ब्लू कलर की साड़ी पहनी है और उनका ये लुक ग्रेस और ग्लैमर का परफेक्ट कॉम्बो है।
लाइट ब्लू
Instagram:
madhuridixitnene
माधुरी ने मॉव पिंक कलर की ट्रेडिशनल साड़ी पहनी है जिसके साथ ज्वेलरी भी लुक में चार चांद लगा रही है।
क्लासिक
Instagram:
madhuridixitnene
माधुरी ने यहां ऑफ व्हाइट कलर की फ्लोरल साड़ी ड्रेप की है जिसमें एकदम स्मार्ट लुक क्रिएट किया है।
फ्लोरल
Instagram:
madhuridixitnene
लाल रंग में दिशा परमार की खूबसूरती!
Click Here