By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 13, 2025

 Faith

मां काली की तस्वीर घर में रखनी चाहिए या नहीं?

मां काली की पूजा बहुत से लोग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां की तस्वीरें घर में रखनी चाहिए या नहीं? चलिए जानते हैं।

मां काली की तस्वीरें

काली आदिशक्ति हैं लेकिन उग्र देवी होने के कारण उनकी ऊर्जा बेहद शक्तिशाली मानी जाती है।

उग्र देवी

मां उनकी तस्वीर रौद्र रूप में होती है, जैसे कि चेहरे पर क्रोध, गले में मुण्डमाला और खून की प्यास बुझाती हुई जीभ।

रौद्र रूप

मां काली दस महाविद्याओं में से एक हैं और उनकी पूजा तंत्र-मंत्र की सिद्धि के लिए अधिक की जाती है।

महाविद्या

हिन्दू धर्म में घर में किसी भी ऐसे देवी-देवता की तस्वीर न रखने की सलाह दी गयी है, जो रौद्र रूप में होते हैं क्योंकि ऐसी तस्वीर थोड़ी भयानक होती है।

भयानक तस्वीरें

मां काली कभी भी सौम्य अवस्था में नहीं दिखाई देती हैं। माता का यह क्रोधित तथा विकराल रूप निरीहों की रक्षा के लिए ही है।

सौम्य अवस्था में नहीं

इसलिए, उनकी तस्वीरें घर में रखने को मना किया जाता है। लेकिन अगर फिर भी आप उनकी तस्वीर घर में रखना चाहते हैं, तो कई नियम बताए गए हैं।

नियम

यदि आप सात्विक पूजा करते हैं, तो मां काली की तस्वीर घर में रखने में कोई अड़चन नहीं है। यह आपके घर के वातावरण में शांति का संचार कर सकती है।

सात्विक पूजा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, रौद्र रूप वाली तस्वीर या मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। यह घर के वातावरण में शांति को प्रभावित कर सकती है।

वास्तु के मुताबिक

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

