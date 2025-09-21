By Navaneet Rathaur
भगवान कृष्ण अपने सिर पर मोरपंख क्यों लगाते हैं? जानिए पौराणिक महत्व

हिंदू धर्म में कई देवी-देवताओं को पूजा जाता है, जिनमें से एक हैं श्रीहरि विष्णु के आठवें अवतार भगवान श्रीकृष्ण।

श्रीकृष्ण

धर्म ग्रंथों के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण इकलौते अवतार माने जाते हैं।

16 कलाएं

श्रीकृष्ण की कई प्रिय वस्तुओं में से सबसे पहला नाम मोर पंख का है, जिसे वे अपने मुकुट में धारण करते हैं।

कृष्ण प्रिय मोर पंख

क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण मोरपंख क्यों धारण करते हैं। मोर पंख धारण करने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। 

मोरपंख क्यों धारण करते हैं?

मान्यताओं के अनुसार, एक बार कृष्ण की बांसुरी की धुन पर राधा और राधा के मोर नाचने लगे।

मान्यता

कहा जाता है कि नाचते हुए मोर का एक पंख कृष्ण के पास गिर गया और कृष्ण ने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया।

मोर का पंख

मान्यता है कि उसी दिन से कृष्ण, राधा के प्रति अपने अलौकिक प्रेम के प्रतीक के रूप में मोर पंख को धारण करने लगे थे।

प्रेम का प्रतीक

भगवान कृष्ण के सिर पर मोर पंख होने का दूसरा कारण भी बताया जाता है। कहते हैं कृष्ण के भाई बलराम शेषनाग के अवतार थे। सांप और मोर एक दूसरे के दुश्मन होते है।

मोर और सांप

माना जाता है कि श्रीकृष्ण का अपने सिर पर मोर पंख धारण करना यह दर्शाता है कि कन्हैया शत्रु को भी विशेष स्थान देते हैं।

शत्रु का स्थान

एक अन्य धार्मिक मान्यता के अनुसार, श्रीकृष्ण पर कालसर्प दोष था। इसलिए वे मोर पंख को साथ रखते थे।

कालसर्प दोष

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

नोट

