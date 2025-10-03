By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 3, 2025
मन शुद्ध करने से लेकर अज्ञानता दूर करने की सीख देते हैं भगवान बुद्ध के ये विचार
भगवान बुद्ध के विचार मन को शुद्ध करते हैं और अज्ञानता को दूर कर जीवन को प्रेरित करते हैं। आइए, उनकी शिक्षाओं को जानें।
भगवान बुद्ध
'मन को शुद्ध करो, क्योंकि मन ही सब कुछ है।' बुद्ध कहते हैं कि शुद्ध विचार ही सुखी जीवन की कुंजी हैं।
मन की शुद्धि
'अज्ञानता दुख का मूल है।' बुद्ध के अनुसार, सत्य को जानने से ही मन का अंधकार दूर होता है।
अज्ञानता को दूर करें
'सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखो।' बुद्ध कहते हैं कि प्रेम और दया से मन शांत और शुद्ध होता है।
करुणा का मार्ग
'अतीत को मत देखो, भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान में जियो।' बुद्ध की यह सीख जीवन को सरल बनाती है।
वर्तमान में जिएं
'क्रोध को पकड़ना जलते अंगारे को थामने जैसा है।' बुद्ध कहते हैं, क्षमा से मन शांत होता है।
क्रोध पर नियंत्रण
'तीन चीजें छिप नहीं सकतीं: सूरज, चांद और सत्य।' बुद्ध की यह सीख हमें सत्य की शक्ति सिखाती है।
सत्य का मार्ग
'दूसरों पर विजय से बड़ा है आत्म-नियंत्रण।' बुद्ध कहते हैं कि मन को वश में करना सबसे बड़ी जीत है।
आत्म-नियंत्रण
'दुख का कारण लालसा है।' बुद्ध की यह सीख बताती है कि इच्छाओं को त्यागने से मन को शांति मिलती है।
दुख का अंत
भगवान बुद्ध के विचार मन को शुद्ध करते हैं और जीवन को सार्थक बनाते हैं। उनकी सीख शांत जीवन के लिए प्रेरित करते हैं।
बुद्ध की प्रेरणा
