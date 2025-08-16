By Navaneet Rathaur
भगवान बुद्ध के ये उपदेश तनाव, क्रोध और ईर्ष्या से रखेंगे आपको दूर

भगवान बुद्ध के उपदेश जीवन को तनाव, क्रोध और ईर्ष्या से मुक्त करते हैं। आइए, उनकी शिक्षाओं से शांति पाएं।

बुद्ध की शांति का मार्ग

'क्रोध को पकड़ना जलते अंगारे को पकड़ने जैसा है।' क्रोध छोड़कर क्षमा अपनाएं, मन को शांति मिलेगी।

क्रोध पर विजय

बुद्ध कहते हैं, 'बीते को मत सोचो, भविष्य की चिंता न करो।' वर्तमान में जीने से तनाव कम होता है।

तनाव से मुक्ति

'दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या न करें।' संतोष और करुणा अपनाकर मन को शुद्ध और शांत करें।

ईर्ष्या को त्यागें

बुद्ध के अनुसार, सभी के प्रति करुणा रखने से क्रोध और ईर्ष्या स्वतः समाप्त हो जाते हैं।

करुणा का मार्ग

नियमित ध्यान मन को शांत करता है। बुद्ध का उपदेश है कि ध्यान तनाव को दूर करता है।

ध्यान की शक्ति

'हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं।' सकारात्मक विचार अपनाकर तनाव और नकारात्मकता से बचें।

सही विचार अपनाएं

बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग (सही दृष्टि, कर्म, वाणी) जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाता है।

अष्टांगिक मार्ग

'दूसरों को क्षमा करने से मन हल्का होता है।' बुद्ध की यह शिक्षा क्रोध को खत्म करती है।

क्षमा का महत्व

बुद्ध के उपदेशों को अपनाएं: करुणा, ध्यान और सकारात्मकता। तनाव, क्रोध और ईर्ष्या से मुक्त जीवन जिएं।

बुद्ध का जीवन मंत्र

