भारत के किन-किन राज्यों में मनाई जाती है लोहड़ी? जानिए पर्व की परंपरा और इतिहास
मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाई जाने वाली लोहड़ी पंजाब और उत्तरी भारत की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। सूर्य के उत्तरायण होने और फसल कटाई के उत्सव में यह पर्व मनाया जाता है।
भारत में लोहड़ी का पर्व मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बड़े उत्साह से मनाया जाता है।
लोहड़ी पर्व पर रात में आग जलाकर, मूंगफली, रेवड़ी, गजक और मक्की की रोटी चढ़ाई जाती है। यह पर्व सर्दियों के अंत और वसंत के आगमन का प्रतीक है।
लोहड़ी का इतिहास बहुत पुराना है। इसका संबंध वैदिक काल से माना जाता है, जब सूर्य की पूजा और फसल उत्सव मनाए जाते थे।
कुछ इतिहासकारों के अनुसार, लोहड़ी का नाम 'लोह' (लोहा) और 'ड़ी' (अग्नि) से जुड़ा है, क्योंकि इस दिन लोहे की तरह मजबूत इच्छाशक्ति और अग्नि की पूजा की जाती है।
लोहड़ी की मुख्य परंपरा आग जलाना है। शाम को खेतों या आंगन में लकड़ी और गोबर के उपले से आग जलाई जाती है। इसमें मूंगफली, रेवड़ी, गजक, मक्की की रोटी और मूंगफली डाली जाती है।
बच्चे और युवा 'लोहड़ी, लोहड़ी' गाते हुए घर-घर जाकर मिठाई मांगते हैं। लड़कियां और नवविवाहित बहुएं नए कपड़े पहनकर आग के चारों ओर नाचती-गाती हैं।
लोहड़ी का महत्व सिर्फ उत्सव तक सीमित नहीं है। यह पर्व सूर्य के उत्तरायण होने का संदेश देता है। लोहड़ी का पर्व मेहनत, एकता और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है।
लोहड़ी पर दान-पुण्य करने से पुण्य मिलता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। यह दिन परिवार और समुदाय को एकजुट करता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
