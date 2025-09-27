By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 27, 2025
लोहे का कड़ा किन लोगों के लिए होता है शुभ?
अक्सर आपने ज्यादातर लोगों को कड़ा पहने देखा होगा। ये अलग-अलग धातु के होते हैं। इनमें से कुछ लोग लोहे का कड़ा पहनते हैं।
लोहे का कड़ा
ज्योतिष के मुताबिक हर धातु का किस न किसी ग्रह से संबंधित होते हैं। इसके अनुसार उन्हें शुभ फल की प्राप्ति भी होती है।
शुभ फल की प्राप्ति
ऐसे में आज हम जानेंगे कि किन लोगों को लोहे का कड़ा पहनना शुभ होता है और इसे धारण करने के क्या नियम होते हैं।
नियम
लोहे का संबंध शनि से होता है। ऐसे में मकर राशि के जातकों को लोहे का कड़ा पहनना चाहिए। इस राशि के स्वामी शनि हैं। इसे धारण करने से व्यवसाय में तरक्की होती है।
मकर राशि
कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव हैं। ऐसे में इस राशि के लोगों के लिए भी लोहे का कड़ा पहनना शुभ रहेगा।
कुंभ राशि
इससे आप नकारात्मक विचारों से दूर रहेंगे। शनि देव की कृपा के साथ कामयाबी पाएंगे।
लाभ
कन्या राशि के जातकों को भी लोहे का कड़ा पहनना चाहिए, आपको करियर-कारोबार में सफलता मिलेगी। क्योंकि कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और बुध-शनि में मित्रता का भाव है।
कन्या राशि
लोहे का कड़ा पहनने के लिए शनिवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है। किसी शुभ नक्षत्र में ही लोहे का कड़ा धारण करें।
नियम
कड़ा धारण करते समय शनि ग्रह बीज मंत्र 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करना चाहिए।
मंत्र
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
