By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 23, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
पानी में रहता है, पर मुंह से नहीं पीता पानी, ऐसे बुझाता है प्यास
धरती पर एक से एक विचित्र जीव मौजूद हैं। हर जीवों की अपनी खासियत होती है। आज हम आपको पानी में रहने वाले एक ऐसे ही विचित्र जीव के बारे में बताएंगे।
विचित्र जीव
यह जीव पानी में रहता है, लेकिन यह मुंह से पानी नहीं पीता है। चलिए जानते हैं कौन सा है यह जीव और कैसे अपनी प्यास बुझाता है।
पानी में रहता है
यह जीव कोई और नहीं बल्कि मेंढक है। जी 'हां', मेंढक दुनिया का इकलौता ऐसा जीव है जो पानी पीने के लिए मुंह का इस्तेमाल नहीं करता है।
मेंढक
मेंढक पानी पीने के लिए अपने मुंह का नहीं, बल्कि अपनी चमड़ी का इस्तेमाल करता है।
चमड़ी का यूज
मेंढकों में उनके पेट और जांघ के नीचे ड्रिंकिंग पैच होता है। यहीं से ये पानी सोखते हैं।
सोख लेता है पानी
Your Page!
उनकी चमड़ी का यह हिस्सा सेमी-पर्मियेबल होता है। यानी यह अपने में से कुछ चीजों को आर-पार होने देता है।
सेमी-पर्मियेबल
इंसानों में भी ऐसे हिस्से होते हैं, जैसे कि किडनी के टिशू सेमी पर्मियेबल होते हैं। ये कुछ तरल पदार्थों को अपने में से पास होने देते हैं और गंदगी को छान देते हैं।
गंदगी छानते हैं
आसान भाषा में कहें तो यह एक तरह से छन्नी का काम करता है। मेंढक इसी के जरिए पानी सोखते हैं।
छन्नी का काम
इस प्रक्रिया को ऑसमोसिस कहा जाता है।
प्रक्रिया
यह वही प्रक्रिया है, जिसके जरिए पेड़-पौधे मिट्टी में मौजूद पानी को अपनी जड़ों से सोखते हैं।
जड़ों से सोखते हैं
बेहद जहरीला है यह सांप, खुद के लिए बनाता है घोंसला
Click Here