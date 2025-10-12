By Mohit
सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली महिला प्लेयर
सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली महिला प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जानते हैं।
न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने अबतक 350 मैच खेले हैं।
सूजी बेट्स
Photo: ICC/FB
भारतीय अनुभवी बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर अबतक कुल 342 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं।
हरमनप्रीत कौर
Source: Harmampreet/Insta
ऑस्ट्रेलियाई टीम की धाकड़ ऑलराउंडर एलिस पेरी अबतक कुल 341 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं।
एलिस पेरी
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय बल्लेबाज मिताली राज ने अपने इंटनेशनल करियर में कुल 333 मैच खेले।
मिताली राज
Photo: ICC/FB
इंग्लैंड टीम की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स ने 309 इंटरनेशनल मैच खेले।
चार्लोट एडवर्ड्स
Photo: ICC/FB
इंग्लैंड की डैनी व्याट हॉज ने कुल 300 इंटनेशनल मैच खेले हैं।
डैनी व्याट हॉज
Photo: ICC/FB
न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन अबतक कुल 300 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं।
सोफी डिवाइन
Photo: ICC/FB
