सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली महिला प्लेयर

सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली महिला प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जानते हैं।

आइए जानते हैं

न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने अबतक 350 मैच खेले हैं।

सूजी बेट्स

Photo: ICC/FB

भारतीय अनुभवी बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर अबतक कुल 342 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं।

हरमनप्रीत कौर

Source: Harmampreet/Insta

ऑस्ट्रेलियाई टीम की धाकड़ ऑलराउंडर एलिस पेरी अबतक कुल 341 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं।

एलिस पेरी

Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय बल्लेबाज मिताली राज ने अपने इंटनेशनल करियर में कुल 333 मैच खेले।

मिताली राज

Photo: ICC/FB

इंग्लैंड टीम की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स ने 309 इंटरनेशनल मैच खेले।

चार्लोट एडवर्ड्स

Photo: ICC/FB

इंग्लैंड की डैनी व्याट हॉज ने कुल 300 इंटनेशनल मैच खेले हैं।

डैनी व्याट हॉज

Photo: ICC/FB

न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन अबतक कुल 300 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं।

सोफी डिवाइन

Photo: ICC/FB

