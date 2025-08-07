By Deepali Srivastava
मृणाल ठाकुर ने किन TV शोज में किया काम
एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक है। उन्होंने टीवी से करियर शुरू किया और अब हिंदी-तमिल फिल्मों में काम कर रही हैं।
मृणाल ठाकुर
Instagram: mrunalthakur
मृणाल क्राइम रिपोर्टर बनना चाहती थीं और उनके पिता उन्हें डेंटिस्ट बनाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने घर वालों को रिपोर्टर बनने के लिए मना लिया।
एक्टिंग का नहीं था सपना
Instagram: mrunalthakur
मृणाल को रिपोर्टर बनने की प्रेरणा अपने फैमिल फ्रेंड से मिली थी, जो एंकर था। पढ़ाई के दौरान ही मृणाल को एक्टिंग के ऑफर आने लगे।
पढ़ाई शुरू हुई
Instagram: mrunalthakur
एक्ट्रेस के पिता नहीं चाहते थे कि बेटी एक्टिंग में करियर बनाये। उन्हें ये लाइन पसंद नहीं थी। लेकिन मृणाल ने इसके लिए भी उन्हें मना लिया।
पापा थे खिलाफ
Instagram: mrunalthakur
सीरियल मिला
मृणाल ने ऑडिशन दिया और उन्हें उनका पहला सीरियल मुझसे कुछ कहती ये खामोशियां मिला। इसके बाद अर्जुन, कुमकुम भाग्य में काम किया।
Instagram: mrunalthakur
मराठी फिल्में
सीरियल में काम करते हुए उन्हें फिल्मों के ऑफर आये। उन्होंने मराठी फिल्म हेलो नंदन से बड़े पर्दे पर कदम रखा।
Instagram: mrunalthakur
लव सोनिया
Instagram: mrunalthakur
हिंदी फिल्म लव सोनिया में मृणाल को लीड रोल मिला और ये फिल्म पसंद की गई।
कई फिल्में
Instagram: mrunalthakur
मृणाल ने फिर जर्सी, बटला हाउस, सीता रामम, गुमराज, आंख मिचोली जैसी फिल्मों में काम किया। जो लोगों ने पसंद की।
अफेयर की चर्चा
Instagram: mrunalthakur
इन दिनों मृणाल के अफेयर की चर्चा साउथ स्टार धनुष संग जुड़ रही है। इस बात पर दोनों में से किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी है।
उम्र का फासला
धनुष से मृणाल 9 साल छोटी हैं और एक्टर तलाकशुदा हैं। साल 2022 में धनुष ने ऐश्वर्या से तलाक लिया था, शादी से उनके दो बेटे भी हैं।
Instagram: mrunalthakur
