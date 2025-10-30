By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 30, 2025
टी-20 में सूर्या के 150 छक्के, जानिए इस फॉर्मेट के टॉप-5 सिक्सर किंग कौन?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 टी-20 मैचों की शृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। रद्द होने से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 39 रनों की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 2 छक्के भी लगाए।
सूर्यकुमार यादव की शानदार पारी
इन दो छक्कों के साथ सूर्यकुमार यादव ने टी-20 क्रिकेट में 150 छक्के लगा दिए हैं।
पूरे किए 150 छक्के
वे टी-20 क्रिकेट में 150 छक्के लगाने वाले दुनिया के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं।
सर्वाधिक सिक्स लगाने वाले 5वें बैटर
टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज कौन-कौन से हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं।
टॉप-5 में कौन-कौन
टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के नाम है। उन्होंने 159 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 151 पारियों में कुल 205 छक्के लगाए हैं।
रोहित शर्मा नंबर वन
सूची में दूसरे नंबर पर यूएई के बल्लेबाज मुहम्मद वसीम हैं। वसीम ने अब तक 91 टी20I मैच खेले हैं, जिसकी सभी 91 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 187 छक्के जड़े हैं।
मुहम्मद वसीम नंबर 2 पर
इस सूची में तीसरा स्थान न्यूजीलैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल का है। उन्होंने अपने करियर में कुल 122 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, जिसकी 118 पारियों में 173 छक्के लगाए हैं।
मार्टिन गुप्टिल नंबर तीन
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में इंग्लैंड के जोस बटलर चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने अब तक 144 टी20 मैच खेले हैं, जिसकी 132 पारियों में 172 छक्के जड़े हैं।
जोस बटलर चौथे स्थान पर
सर्वाधिक टी-20 छक्के जड़ने वाले पांचवे बल्लेबाज का नाम सूर्यकुमार यादव है। उन्होंने 91 मैचों की 86 पारियों में 150 छक्के लगाए हैं।
सूर्यकुमार यादव नंबर 5 पर
